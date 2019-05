Aspiranti navigator, oltre 800 domande per 55 posti nelle Marche Dovranno aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza

145 Letture Cronaca

Tra le 38.000 domande arrivate, a livello nazionale, all’Anpal, al 30 aprile 2019, per la selezione pubblica nazionale per aspiranti navigator, 873 arrivano dalle Marche.



55 i posti da coprire. In particolare sono state presentate 297 domande per la sede di Ancona, 157 per Pesaro/Urbino, 188 per Macerata, 141 per Ascoli, 91 per Fermo.

Complessivamente i posti previsti per la Regione Marche sono 55, così suddivisi: 17 ad Ancona, 13 a Pesaro/Urbino, 11 a Macerata, 8 ad Ascoli Piceno e 6 a Fermo.

I navigator saranno dei “cercatori di lavoro” con il compito di guidare ed accompagnare nel mercato delle offerte di lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza.

I “navigatori” dipenderanno dall’Anpal ma dovranno operare in sinergia con i centri per l’impiego, sotto le direttive della Regione.