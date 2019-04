Lavoro, diritti e stato sociale: i sindacati a Bologna per il 1° maggio Gli interventi previsti per la festa dei lavoratori

138 Letture Cronaca

“Lavoro, diritti, stato sociale la nostra Europa” lo slogan della Manifestazione nazionale di Cgil Cisl e UIl per la Festa dei lavoratori che quest’anno si terrà a Bologna.



Il concentramento del corteo è previsto per le ore 10,00 presso Piazza XX Settembre per arrivare a Piazza Maggiore per i comizi conclusivi.

Sono previsti gli interventi dei Segretari Generale Nazionali di Cgil Cisl Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

Saranno presenti pure le rappresentanze marchigiane.