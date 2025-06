Emozione Candlelight ad Ancona con le musiche di Morricone (e non solo) Applaudita esibizione del pianista Roberto Franca in una suggestiva atmosfera - FOTO

Un concerto davvero emozionante quello che sabato scorso, 8 giugno, ha coinvolto il numeroso pubblico dell’auditorium Tamburi di Ancona (non esaurito) per un nuovo appuntamento Candlelight.



Le note a lume di candela delle musiche più celebri del maestro Ennio Morricone, eseguite al pianoforte dal maestro pesarese Roberto Franca, per un’ora hanno catturato i presenti in una atmosfera emozionante.

Franca ha riarrangiato per pianoforte brani come la colonna sonora di C’era una volta in America, Mission, Il Buono, il Brutto, il Cattivo, ma pure altre celebri musiche da film non del leggendario compositore italiano: eseguiti infatti pezzi di Michael Nyman, Hans Zimmer, Nicola Piovani e Nino Rota, con l’indimenticabile tema del Padrino di Francis Ford Coppola.