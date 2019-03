Tipicità 2019, le Marche presenti con i nuovi bandi per la tutela del territorio Lunedì 11 marzo un seminario dedicato alle misure per viabilità rurale e prevenzione dei dissesti idrogeologici

Si terrà lunedì 11 marzo, dalle ore 10.30, presso il Centro Congressi Fermo Forum, il seminario“Le misure del PSR Marche 2014/2020 – L’impegno per le infrastrutture viarie e la prevenzione del rischio idrogeologico” organizzato dal Servizio Politiche Agroalimentari di Regione Marche.

“Il seminario vuole presentare un innovativo aspetto del PSR Marche 2014/2020, non strettamente legato all’attività agricola, ma allargato alla manutenzione e alla tutela del territorio, in particolare offrendo un approfondimento sui nuovi bandi emessi a favore della viabilità rurale e della prevenzione dei dissesti idrogeologici“, anticipa la vicepresidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura.

Il bando sulla “Viabilità rurale in area cratere sisma”, mette a disposizione 18 milioni per il miglioramento e l’adeguamento della viabilità rurale a uso di una pluralità di aziende agricole e utenti (strade interpoderali, strade vicinali). Quello sugli Accordi agroambientali d’area rappresentano invece lo strumento tramite il quale i gestori delle aree protette, i Comuni, il Consorzio di bonifica, gli organismi per la gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali e le Comunanze agrarie, insieme ad associazioni di agricoltori possono realizzare interventi per prevenire il dissesto idrogeologico e contenere i fenomeni erosivi, tutelando la sostanza organica.

“Si tratta di un approccio complessivo alla gestione territoriale, che vede la piena collaborazione del sistema rurale a vantaggio di tutta la comunità – afferma la vicepresidente Casini – I bandi sono lo strumento tramite il quale viene assicurato il sostegno al mondo imprenditoriale agricolo e rurale marchigiano ed è importante moltiplicare le occasioni di informazione e divulgazione sul territorio, soprattutto in contesti fieristici come Tipicità, non strettamente riservati agli addetti ai lavori”.