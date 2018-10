Sono 700 le lavanderie nelle Marche Dati Confartigianato: "ogni marchigiano porta in media 8 kg di biancheria ogni anno"

143 Letture Associazioni

Ogni marchigiano porta in lavanderia ogni anno in media 8 kg di biancheria.

Il nostro Paese è ai primi posti nel mondo per il più elevato numero di lavanderie in rapporto alla popolazione: 1 ogni 2.300 abitanti (ad esempio, negli Stati Uniti il rapporto è di 1 lavanderia ogni 7.400 abitanti, e in Germania è di 1 ogni 16.000). Il mondo delle pultintolavanderie è in continua evoluzione: da una parte c’è l’esigenza di migliorare la qualità dei servizi erogati dall’altra essere aggiornati sulle forti innovazioni per cio’ che concerne le materie prime ed i prodotti chimici.

Nelle Marche operano oltre 700 pulitintolavanderie distribuite su tutto il territorio anche nei piccoli centri, un realtà diffusa ed in continua evoluzione professionale. Confartigianato Pulitintolavanderie nell’ambito del progetto di formazione Outdoor promuove per Sabato 20 e Domenica 21 ottobre 2018 la formazione internazionale con una visita all’ Expo Detergo Internazional Fiera Milano – 18° Mostra specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per lavanderie, stirerie e pulizia dei tessili ed affini in genere.

Una mostra che per la sua importanza si tiene ogni quattro anni e registra centinaia di migliaia di visitatori provenienti anche dall’estero. Un appuntamento strategico per gli operatori del settore che vogliono essere all’avanguardia non solo nelle tecnolologie utilizzate e nei prodotti ma anche nell’erogazione dei servizi a clienti sempre più esigenti.

La categoria che registra in provincia di Ancona 160 imprese con oltre 300 addetti, nella stragrande maggioranza imprenditrici o lavoratrici, afferma Katia Sdrubolini Presidente Confartigianato Pulitintolavanderie, intendendo procedere alla realizzazione del programma formativo2018, invita le imprenditrici a partecipare alla fase outdoor prevista per sabato 20 e

Domenica 21 ottobre all’Expo Detergo, presso il Polo fieristico di Fiera Milano a Rho. Confartigianato ricorda che la fase outdoor di un percorso formativo costituisce non solo un arricchimento sul piano professionale ma anche uno sviluppo dello spirito associativo e aggregativo – sociale in quanto prevede uscite didattiche e un’esperienza in ambienti diversi dall’ambito professionale.

L’Expo Detergo International 2018 presenterà le più recenti innovazioni tecnologiche del settore nel campo delle macchine, delle attrezzature stiro, dei detergenti ed ausiliari chimici, dei sistemi di trasporto, identificazione e confezionamento, e fornirà una panoramica completa di accessori per ogni necessità di lavanderie a secco e ad acqua. Confartigianato Pulitintolavanderie indica alcune informazioni tecnico-logistiche: 1) la formazione outdoor per motivi organizzativi prevede un numero massimo di 60 partecipanti (massimo n. 2 addetti per ogni attività); 2) per le prenotazioni, ed informazioni contattare gli uffici della Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino, Gilberto Gasparoni.

Da

Confartigianato Pesaro-Urbino