Inaugurata a Castelsantangelo sul Nera un’area commerciale post sisma Intervenuto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli

A Castelsantangelo sul Nera (Mc) è stata inaugurata, domenica 5 agosto, la nuova area commerciale post sisma.

Ospita quattro esercizi terremotati che hanno chiesto di riprendere l’attività all’interno di strutture provvisorie: due bar (uno con edicola, l’altro con tabacchi), un alimentare e una norcineria.

Alla cerimonia è intervenuto il presidente della Regione, Luca Ceriscioli. “La ricostruzione parte dal lavoro e dalla necessità di riavviare il tessuto economico e produttivo che teneva unita la comunità locale.

Le realtà dell’entroterra vivevano già di turismo. Ripristinare i servizi essenziali è un bel passo in avanti nell’impegno comune di favorire la rinascita dell’area terremotata”. L’area commerciale ha una superficie di 660 mq.

È dislocata sul piazzale “Pietro Piccinini”, di fronte allo spazio che ospita le Sae (Soluzioni abitative d’emergenza). L’allestimento ha richiesto un finanziamento regionale di 310 mila euro, sostenuto con i fondi europei.

Le strutture temporanee sono state realizzate con moduli prefabbricati in acciaio e lamiera zincata, assemblati con doppia copertura per assicurare un adeguato confort. Le pareti esterne sono state rivestite in legno, in modo da rendere i prefabbricati esteticamente gradevoli e integrati all’ambiente circostante.

È stata realizzato anche un camminamento pedonale davanti alle strutture, coperto da pergolato, per la protezione dagli agenti atmosferici.