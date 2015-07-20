Protezione Civile, stanziati fondi regionali per nuovi mezzi e attrezzature Messi a disposizione 700mila euro

206 Letture Cronaca

La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte all’Elenco territoriale regionale. La misura, finanziata con risorse regionali, mette a disposizione complessivamente 700 mila euro per rafforzare la capacità di intervento del sistema marchigiano di Protezione civile.

“Il volontariato è una componente fondamentale e insostituibile della Protezione civile marchigiana – dichiara l’assessore regionale Tiziano Consoli -. Con questo intervento trasformiamo tale riconoscimento in un investimento concreto: mezzi più moderni, attrezzature più efficienti e una maggiore sicurezza per i volontari e per i cittadini. Dobbiamo mettere chi opera nelle emergenze nelle condizioni di intervenire in modo tempestivo ed efficace, tanto nella lotta agli incendi boschivi quanto negli altri scenari di rischio. Rafforzare il volontariato significa rendere più forte e capillare l’intero sistema regionale”.

Le risorse sono articolate in due assi: 450 mila euro sono destinati alle organizzazioni operative nel settore dell’antincendio boschivo (AIB), mentre 250 mila euro finanzieranno mezzi e attrezzature per le attività generali di protezione civile. In entrambi i casi, le somme sono ripartite in parti uguali tra associazioni di volontariato e gruppi comunali.

Per l’asse AIB saranno sostenuti l’acquisto e l’ammodernamento di mezzi, attrezzature tecniche e moduli antincendio boschivo, con un contributo massimo di 45 mila euro per progetto. Per l’asse dedicato alle attività generali potranno essere finanziati, fino a un massimo di 25 mila euro per progetto, attrezzature quali motopompe, torri faro, motoseghe, gruppi elettrogeni, pannelli informativi, gazebo, nonché mezzi, rimorchi e carrelli targati destinati esclusivamente alla protezione civile.

“Gli eventi degli ultimi anni – prosegue Consoli – ci ricordano che prevenzione, preparazione e rapidità di risposta non sono concetti astratti. Dipendono anche dalla qualità delle dotazioni disponibili. Per questo abbiamo scelto di concentrare una quota importante delle risorse sull’antincendio boschivo, senza trascurare le molte altre attività svolte dai nostri volontari, dalle emergenze alle esercitazioni, fino alla formazione e alla tutela quotidiana del territorio”.

Potranno partecipare le Associazioni, i Gruppi comunali e i Gruppi intercomunali formalmente costituiti, purché regolarmente iscritti all’Elenco territoriale regionale; entro la presentazione della domanda dovrà inoltre risultare regolare l’iscrizione al RUNTS. Per i Gruppi comunali e intercomunali è richiesta anche l’adozione del piano comunale di protezione civile.

Le domande per accedere alla misura dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo regione.marche.protciv@emarche.it entro 30 giorni dalla comunicazione del bando trasmessa dall’Ufficio Volontariato regionale.

I progetti ammessi saranno collocati in graduatorie che resteranno valide fino all’integrale utilizzo delle risorse. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione anticipata, dopo l’accettazione e la presentazione del cronoprogramma delle acquisizioni.