Adriatico Mediterraneo, l’edizione del ventennale In serbo un'edizione che sarà una grande festa per la città di Ancona: 26-30 agosto e 18-19 settembre 2026

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Fine agosto sta arrivando e porta con sé, come ogni anno, Adriatico Mediterraneo Festival.

Nel 2026 il festival festeggia venti anni di storia, una manifestazione identitaria della città di Ancona, che qui è nata e che qui ha sempre rappresentato un affaccio sul Mediterraneo, i suoi temi, le problematiche e le più interessanti espressioni artistiche. Questa è stata sempre una delle cifre distintive del festival, quello di dare spazio e voce ad artisti emergenti o sconosciuti in Italia, che poi sono fioriti in carriere internazionali.

Anche quest’anno, forse più di sempre, per festeggiare il ventennale e onorare la sua storia, il festival ha voluto presentare al pubblico marchigiano, e non solo, una rosa di artisti da tenere d’occhio negli anni futuri. Non solo dunque grandi nomi, uno su tutti quello di Peppe Barra, il 29 agosto all’Anfiteatro Romano di Ancona, accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, ma anche talenti tutti da scoprire.

Un ricchissimo cartellone (5 concerti in 20 giorni) per una festa popolare che abbraccia tutta la città, oltre a incontri, workshop, mostre, proiezioni.

Adriatico Mediterraneo, nato vent’anni fa dal sogno di un gruppetto di amici, ha saputo guardare al mondo con curiosità, calando ogni anno il capoluogo dorico in una festa in musica, una girandola di eventi ed emozioni, dando voce ad artisti e intellettuali che guardano il presente e lo restituiscono attraverso la musica, l’immagine, la parola.

Qui trovate il programma completo: https://www.adriaticomediterraneo.eu/programma.asp

E un’ultima raccomandazione: molti luoghi del festival hanno posti limitati, se volete condividere con noi questa grande festa (a prezzi popolarissimi) vi consigliamo di acquistare qui i biglietti rimanenti: https://www.vivaticket.com/it/tour/adriatico-mediterraneo/2535