Daspo urbano per un quarantenne dalla stazione di Ancona L'uomo avrebbe ripetutamente abusato di alcol

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Capocasa d’intesa con il Prefetto Valiante.



Il servizio da parte della Questura di Ancona, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, è stato attuato il 17 e il 18 agosto, attraverso una vigilanza ad Ancona nella zona degli Archi, della stazione ferroviaria e di piazza Ugo Bassi, piazza D’Armi, viale Cristoforo Colombo, via Giordano Bruno, corso Carlo Alberto e vie limitrofe, consentendo di identificare 123 persone, di cui 14 con precedenti, e di controllare 63 veicoli.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione, il Questore di Ancona ha emesso un daspo urbano dalla stazione nei confronti di un quarantenne di origini extracomunitarie evidenziatosi per la reiterazione dell’abuso di bevande alcoliche, pregiudicando di fatto la fruizione dei servizi ferroviari e delle attività dello scalo, generando situazioni di pericolo per l’incolumità dei viaggiatori e del personale ivi presente.

All’uomo, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la persona, in materia di immigrazione, nonché da violazioni del codice della strada e da contravvenzioni per ubriachezza manifesta, con il provvedimento è stato fatto divieto di accedere nell’area della stazione ferroviaria di Ancona fino al 2027.

Sono 69 i daspo urbani emessi dal Questore Capocasa dal 1° gennaio 2026 ad oggi.