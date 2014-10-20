Addio a Kruger Agostinelli, protagonista della musica e dell’intrattenimento nelle Marche Dj, giornalista, fotografo e organizzatore di eventi, sempre al centro della scena musicale. I funerali mercoledì 19 agosto a Falconara

Lutto a Falconara Marittima e nel mondo della musica e dell’intrattenimento marchigiano per la scomparsa a 72 anni di Kruger Agostinelli, figura storica della radiofonia e della scena musicale regionale.

Agostinelli si è spento domenica 16 agosto 2026. Lascia la moglie Mila e i figli Kevin e Kimberley, verso cui si è riversata una vera e propria pubblica ondata di commozione, quando la notizia si è diffusa, suscitando numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e delle tante persone che negli anni avevano avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui.

La sua attività professionale si è sviluppata per decenni, fin dagli anni ’70, tra musica, radio, giornalismo e fotografia. Dj e organizzatore di eventi, era stato anche titolare a Falconara dello storico negozio di dischi Disco Fantasia. Il suo nome è rimasto legato anche allo pseudonimo di Re Gurk e a numerosi locali della regione, dove aveva lavorato come dj e fotografo, contribuendo a raccontare l’evoluzione della scena musicale marchigiana. Impossibile elencarli tutti, così come è arduo non citare a Falconara Marittima gli storici Krakatoa e Piranha (alla cui inaugurazione del 1977 presenziò Donna Summer), e a Senigallia il Covo Nord Est, il Papagayo e il Carillon Club (dove per l’apertura arrivò nel 1975 Gloria Gaynor).

Agostinelli ha inoltre svolto attività giornalistica e radiofonica. Nel corso della sua carriera aveva collaborato con diverse emittenti, tra cui Radio Conero International, Radio Senigallia, Radio Emanuel, Radio Arancia oltre ad aver lavorato nella sede regionale Rai. Era iscritto all’Ordine dei giornalisti delle Marche.

Una passione, quella per la musica, che lo aveva portato a incontrare e raccontare alcuni importanti protagonisti della scena internazionale: Ray Charles, Sister Sledge, James Brown, Grace Jones, passando anche per Renzo Arbore e Fabrizio De Andrè. Nel dicembre 2025 era stato tra i premiati in occasione dei 50 anni del Megà di Senigallia, riconoscimento legato al suo contributo alla diffusione delle novità musicali nelle Marche.

La camera ardente sarà allestita a partire dalle ore 9 di martedì 18 agosto presso la Casa Funeraria Pieroni di via Marconi, a Falconara Marittima.

I funerali saranno celebrati mercoledì 19 agosto alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, dove familiari, amici e colleghi potranno dare l’ultimo saluto a uno dei volti che hanno segnato profondamente la storia della diffusione musicale e dell’evoluzione dell’intrattenimento nelle Marche.