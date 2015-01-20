VivaServizi e Gorgovivo preoccupate per i rifiuti abbandonati lungo il corso dell’Esino Allo studio interventi di sorveglianza, monitoraggio e prevenzione

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Il Consorzio Gorgovivo, proprietario dell’area, e VivaServizi Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, esprimono profondo rammarico e preoccupazione per i ripetuti episodi di abbandono di rifiuti nel parco fluviale di Gorgovivo. La situazione è attenzionata perché gli scarichi abusivi costituiscono oltre che un reato penale ai sensi della normativa vigente anche un atto di grave inciviltà che compromette un territorio di elevato valore ambientale, caratterizzato da un ecosistema ricco di flora e fauna e da un equilibrio naturale che richiede tutela rigorosa.

L’area del parco di Gorgovivo è inoltre sottoposta a vincolo come area di salvaguardia, ai sensi della normativa regionale vigente, in quanto sede della principale opera di captazione idropotabile della provincia di Ancona. Da questa infrastruttura strategica viene prelevata circa l’80% dell’acqua potabile destinata ai cittadini della provincia che viene approvvigionata per un totale di circa 450mila cittadini.

In un periodo in cui diverse zone della Regione Marche stanno affrontando situazioni di carenza idrica, la provincia di Ancona non si trova nelle stesse condizioni proprio grazie all’esistenza e alla piena funzionalità della risorsa di Gorgovivo che, tuttavia, deve essere tutelata con rigore perché essenziale per garantire continuità, sicurezza e qualità del servizio idrico. Anche per questo motivo da anni VivaServizi investe in progetti di sensibilizzazione degli studenti con progetti di formazione e informazione per le scuole di diverso ordine e grado.

La situazione già attenzionata prevederà da parte sia del Consorzio Gorgovivo che di VivaServizi che dell’Amministrazione Comunale una valutazione congiunta per rafforzare l’attivazione di interventi di sorveglianza, monitoraggio e prevenzione, con l’obiettivo di scoraggiare il ripetersi di questi episodi e garantire la piena tutela dell’area di salvaguardia per garantire il benessere della comunità.