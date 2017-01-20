2.261 persone sottoposte a controllo di polizia nella provincia di Ancona nelle ultime ore Senigallia e Numana le più attenzionate

Nell’ambito dell’operazione nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione

Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e condotta, nelle singole realtà territoriali, dalle

Squadre Mobili e dalle altre articolazioni delle Questure, anche la Squadra Mobile della Questura di

Ancona ha coordinato, a livello provinciale, una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e al

contrasto di condotte illecite poste in essere da giovani, sia singolarmente sia in gruppo, dediti

principalmente alla commissione di reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di

sostanze stupefacenti e di armi, nonché di altri comportamenti contrari alla legge.

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