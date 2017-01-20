2.261 persone sottoposte a controllo di polizia nella provincia di Ancona nelle ultime ore
Senigallia e Numana le più attenzionate
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Nell’ambito dell’operazione nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione
Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e condotta, nelle singole realtà territoriali, dalle
Squadre Mobili e dalle altre articolazioni delle Questure, anche la Squadra Mobile della Questura di
Ancona ha coordinato, a livello provinciale, una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e al
contrasto di condotte illecite poste in essere da giovani, sia singolarmente sia in gruppo, dediti
principalmente alla commissione di reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di
sostanze stupefacenti e di armi, nonché di altri comportamenti contrari alla legge.
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