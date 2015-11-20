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Cani, gatti e caldo: ecco cosa fare

I consigli del servizio sanitario per gestire al meglio gli animali domestici in questo periodo (i suggerimenti in allegato)

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Il Servizio di Sanità Animale della AST Ancona condivide con i proprietari di cani e gatti le buone pratiche, già elaborate dal Ministero della Salute, per gestire al meglio queste giornate di caldo eccessivo.

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Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 8 luglio, 2026 
alle ore 12:42
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