Cani, gatti e caldo: ecco cosa fare
I consigli del servizio sanitario per gestire al meglio gli animali domestici in questo periodo (i suggerimenti in allegato)
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Il Servizio di Sanità Animale della AST Ancona condivide con i proprietari di cani e gatti le buone pratiche, già elaborate dal Ministero della Salute, per gestire al meglio queste giornate di caldo eccessivo.
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