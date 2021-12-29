Boschi e foreste delle Marche, verso una gestione cooperativa sempre più sostenibile Francesco Torriani (Confcooperative): "Gestire i boschi significa anche prevenire e mitigare calamità naturali"

Opportunità per l’occupazione locale e la valorizzazione dell’ambiente nelle aree interne e nella montagna regionale attraverso la gestione attiva sostenibile delle foreste e dei beni agro-silvo-pastorali del territorio. Questi i temi al centro del seminario “Di cosa parliamo, quando parliamo di foreste” organizzato da Confcooperative Marche venerdì 26 giugno ad Ancona presso i locali di Confidicoop Marche, con la presenza degli operatori di settore e la partecipazione dell’Assessorato Agricoltura e Foresta e della Direzione Sviluppo Rurale della Regione Marche.

Nelle Marche i boschi occupano un terzo dell’intero territorio regionale e si concentrano nelle aree montane, dove coprono il 70% della superficie locale. Un vasto patrimonio naturale che, di conseguenza, non può essere ignorato per le sue molteplici funzioni, estremamente attuali in epoca di cambiamento climatico e spopolamento ed abbandono della montagna.

“Gestire i boschi significa anche prevenire e mitigare calamità naturali sempre più frequenti e intense – spiega Francesco Torriani, presidente di Confcooperative Agroalimentare Marche – Inoltre, una corretta gestione forestale serve a tutelare e incrementare beni pubblici primari a vantaggio di tutto il territorio regionale oltre che a valorizzare il paesaggio accentuandone l’attrattività e la fruibilità turistica attraverso percorsi, reti sentieristiche e cammini”.

In questo ambito e su base regionale operano le 20 cooperative associate al Consorzio Marche Verdi ed alle SAF, le Società agro-forestali costituite con le locali Unioni Montane.

“Si tratta di 400 maestranze fra soci, tecnici e dipendenti che, in una regione in cui non sono presenti operai forestali alle dipendenze pubbliche, trovano occupazione e reddito negli interventi di manutenzione e sistemazione dei boschi”, ha commentato Luca Possanzini, Presidente Consorzio Marche Verdi.

Il più recente progetto di sviluppo coordinato dal Consorzio e promosso dalle SAF a partire dal 2022 riguarda la certificazione forestale di 11.400 ettari di boschi all’interno della certificazione PEFC “Bosco di Marca” (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes): demani regionali, proprietà collettive e superfici private del Piceno, dell’area dei Monti Azzurri, dell’entroterra di Ancona e dell’Azienda del Catria, cui si aggiungeranno i demani regionali dell’area montana del Catria e Nerone e dell’Alta Valle del Metauro.

“La certificazione – prosegue Possanzini – consentirà di intercettare risorse da investire sul territorio, con l’implementazione dei servizi eco-sistemici offerti dai boschi, a partire dallo stoccaggio della Co2 e della vendita dei crediti di carbonio”.

“Confcooperative Marche, di concerto con le altre Centrali Cooperative – ha concluso il presidente Francesco Torriani – auspica che tutti gli attori istituzionali competenti in materia, a partire della Regione Marche, possano incentivare e sostenere questo percorso di valorizzazione territoriale e di occupazione locale, nell’anno che segna l’anniversario dei trent’anni della Carta di Fonte Avellana, elaborata e sottoscritta nel 1996 per lo sviluppo ambientale e socio-economico dell’Appennino e della montagna regionale”.