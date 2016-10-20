Uomo di 78 anni di Senigallia ritrovato senza vita dalla Guardia Costiera
La scomparsa era stata denunciata ieri, 6 luglio, dalla figlia: il ritrovamento a Marina di Montemarciano
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E’ stato ritrovato nella mattinata odierna, 7 luglio, nei pressi delle scogliere antistanti la zona sud di Montemarciano, il corpo di un uomo di anni 78, di Senigallia, la cui scomparsa era stata denunciata dalla figlia nel primo pomeriggio del 06 luglio.
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