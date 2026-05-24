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Morte da overdose di droga, Fermo prima provincia in Italia

Dati drammatici, anche nel resto delle Marche: la nostra Regione è terza in Italia

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Cronaca
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Maxi-sequestro di droga tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio

“I numeri non lasciano spazio a rinvii o a sottovalutazioni: le Marche sono di fronte a un’emergenza che richiede il massimo rigore e una risposta istituzionale compatta.

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Pd Marche
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Pubblicato Venerdì 5 giugno, 2026 
alle ore 13:58
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