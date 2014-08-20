ATIM a Londra per incontrare il mercato turistico britannico Presenti anche cinque imprese del territorio

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Si è tenuta giovedì 14 maggio l’edizione 2026 dell’Italian Travel Workshop – ITW Londra, workshop B2B dedicato alla promozione del turismo italiano nel Regno Unito. In quest’occasione, ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche – ha accompagnato alcune imprese del territorio marchigiano con l’obiettivo di rafforzare la presenza della regione nei circuiti internazionali del turismo organizzato e costruire nuove opportunità di collaborazione con buyer, tour operator e operatori specializzati.

Cinque le realtà coinvolte: Grotte di Frasassi, Break in Italy, Enjoy Travel, Lindbergh Hotels e Tenuta Santi Giacomo e Filippo.

La partecipazione all’ITW Londra si inserisce nella strategia di promozione turistica, orientata a consolidare il posizionamento delle Marche come destinazione autentica, sostenibile ed esperienziale: una regione capace di rispondere alle richieste di viaggiatori sempre più attenti alla qualità del tempo, alla bellezza dei luoghi, alla cultura dei territori e alla cucina come racconto identitario.

Il mercato britannico conferma un interesse crescente verso destinazioni italiane meno frequentate, dove il viaggio non sia solo consumo di luoghi, ma scoperta e memoria. Le Marche, in questo senso, rappresentano una proposta di grande valore: borghi antichi, città d’arte, paesaggi collinari, ma anche mare, montagna, artigianato, musica, cibo e vino compongono un’offerta integrata e riconoscibile.

Il confronto diretto tra le imprese marchigiane e i buyer presenti si è rivelato particolarmente significativo. Per strutture ricettive, tour operator e operatori incoming, partecipare a un workshop internazionale come ITW significa presentare prodotti turistici concreti, costruire relazioni commerciali e comprendere aspettative e tendenze del mercato inglese.

Il valore dell’iniziativa non risiede solo nella promozione della singola struttura o del singolo pacchetto turistico, ma nella capacità di raccontare le Marche come esperienza complessiva. A colpire gli interlocutori internazionali è stata proprio la dimensione autentica della regione, elemento apprezzato dai buyer durante gli incontri e, in tal senso, le Marche si configurano come una regione «for the right person»: una destinazione per chi cerca qualcosa di vero, per chi ama scoprire, per chi desidera vivere un’Italia più intima e profonda.

«La presenza a ITW Londra conferma l’importanza di sostenere l’internazionalizzazione dell’offerta turistica regionale attraverso azioni mirate e coerenti con le vocazioni del territorio – sottolinea Marina Santucci, Direttrice ATIM – e la nostra struttura, accompagnando le imprese in contesti qualificati di incontro con la domanda internazionale, rafforza il ruolo delle Marche nei mercati esteri e contri buisce a generare nuove opportunità per il sistema turistico regionale».

In un contesto globale in cui il viaggiatore ricerca esperienze personalizzate, sostenibili e significative, le Marche esprimono un vantaggio competitivo distintivo: bellezza autentica, accoglienza sincera ed emozioni non costruite. Londra ha confermato che questo racconto interessa e può diventare una leva concreta di crescita per le imprese e per l’intero territorio regionale.

da: ATIM