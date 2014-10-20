Il Consiglio Regionale delle Marche parteciperà al Salone del Libro di Torino Nell'occasione sarà presentata la collana dei "Nuovi Quaderni del Consiglio regionale delle Marche"

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Via libera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale alla partecipazione dell’Assemblea legislativa alla XXXVIII edizione del Salone internazionale del Libro in programma presso il Lingotto Fiere di Torino dal 14 al 18 maggio 2026.

La scheda progetto approvata dall’Ufficio di Presidenza stabilisce l’adesione del Consiglio alla già confermata partecipazione della Giunta regionale attraverso la collaborazione per la realizzazione di varie attività, l’allestimento, l’inaugurazione e la condivisione dello spazio espositivo (Stand di circa 110 mq situato al Padiglione 1) e l’organizzazione di un programma di iniziative ed eventi a cui prenderanno parte editori, autori, associazioni e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni valorizzando l’immagine complessiva delle Marche.

L’inaugurazione dello Stand è in programma giovedì 14 maggio alle ore 14 alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui e dei Vicepresidenti Giacomo Rossi e Enrico Piergallini.

Il taglio del nastro sarà seguito dalla presentazione della collana dei “Nuovi Quaderni del Consiglio regionale delle Marche” che verrà illustrata dal direttore responsabile professor Giancarlo Galeazzi.

Durante le giornate del Salone, sempre nello Stand condiviso da Giunta e Consiglio regionale, verranno presentate nove pubblicazioni edite nella storica collana editoriale dei “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”:

· Donne del Rinascimento a Camerino (n. 452): di Maria Pierandrei.

· Mondi eterni in piccole vie – Alla riscoperta dei borghi (n. 445): a cura del Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino.

· Le meridiane della provincia di Pesaro e Urbino (n. 434): a cura del Gruppo Astrofili Pesaresi.

· (Scegliere di) Agire con le parole (n. 447): a cura dell’Associazione Reti Culturali Ancona.

· Chi resta nascosto gioca solo a metà (n. 439): di Massimo Pistoni.

· Li matti de Montecò (n. 345): a cura dell’omonimo Gruppo folcloristico.

· Marche Polonia 1944-2024. Una ricognizione sulla memoria condivisa (n. 449): a cura del Consolato Onorario di Polonia ad Ancona.

· La Chiesa di San Gaudenzio a Morro d’Alba (n. 450): di Stefania Copparoni e Mauro Gastreghini, con la partecipazione prevista della Direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta.

· Gli archivi dell’Opera Padre Guido Costantini (n. 422): di Lorenzo Manenti.

“L’obiettivo dell’iniziativa è duplice – ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui – offrire una vetrina nazionale agli operatori dell’editoria marchigiana e raccontare, attraverso le pubblicazioni del Consiglio, la ricchezza delle iniziative culturali e turistiche che animano le Marche”.