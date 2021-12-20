Basket B Interregionale, penultima giornata Jesi e Senigallia in campo

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Penultima giornata in serie B Interregionale con match particolarmente importante per la Goldengas Senigallia che cerca di migliorare il piazzamento mentre Jesi vuole confermare il settimo posto.



Proprio la squadra di coach Domenico Sorgentone anticipa la sua partita e gioca già stasera, alle 21, al PalaTriccoli contro il Forlimpopoli (arbitrano Zambotto di Cantalice e Falamesca di Anagni).

Jesi attualmente è settima con 28 punti e già ai play-off: di fronte si trova un Forlimpopoli che è ottavo a 24 e che in caso di ko questa sera non potrebbe più raggiungere la squadra jesina; la quale, invece, vicendo potrebbe anche sperare di superare Bisceglie, attualmente sesto con 31 punti (per via di un -5) anche se per farcela Jesi dovrebbe vincere anche nell’ultima giornata (in trasferta col Val di Ceppo) e sperare in due ko in altrettante partite da parte del Bisceglie.

Ma, in fondo, chiudere settimi, o sesti, cambierebbe poco per la Pallacanestro Jesi, comunque autrice di una più che positiva prima stagione in categoria.

Cambierebbe invece e non poco per la Goldengas, attualmente praticamente sicura al quinto posto con 34 punti, arrivare quarta: in questo caso nei play-off giocherebbe infatti il primo turno in casa.

Per farcela, i biancorossi devono vincere già domani, alle ore 18, sul campo di un Termoli comunque motivato: nonostante la penalizzazione decisa dalla Fip, i molisani possono centrare i play-off vincendo e approfittando di un ko di Forlimpopoli a Jesi.

Al momento la Goldengas ha gli stessi punti del Recanati ma sarebbe dietro per gli scontri diretti: vincere a Termoli terrebbe viva la speranza di superare i leopardiani, in caso di un ko di questi ultimi, e finire al quarto posto: dopo Termoli, la Goldengas chiuderà in casa contro il Canosa di Puglia già retrocesso e ormai formazione materasso del girone visto che si presenta anche con meno dei canonici 10 giocatori a referto, Recanati invece in questo fine settimana ha una partita sulla carta agevole in casa con Pescara, ma poi chiude la prossima settimana a Forlimpopoli.

Arbitrano l’incontro di Termoli De Rosa di Vallefoglia e Sperandini di Corridonia.

In ogni caso sia Jesi che Goldengas Senigallia sono ai play-off e sanno già di dover affrontare formazioni del girone toscano, dove tra le prime cinque ci sono tre squadre di Siena (Mens Sana, Virtus e Costone), Lucca e Cecina: quali, dipenderà dal piazzamento delle nostre.