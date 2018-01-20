Tornano in Consiglio regionale delle Marche proposte di legge di modifica statutaria Il 28 aprile in aula pure atti contenenti Piano internazionalizzazione e quello del turismo, pdl su attività venatoria e proposte di mozione

303 Letture Politica

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 28 aprile a partire dalle ore 10. In apertura verranno esaminate interrogazioni e interpellanze.

All’ordine del giorno figurano le due proposte di deliberazione relative alle modifiche allo Statuto regionale. Le modifiche riguardano il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi di vertice delle Istituzioni regionali (Giunta e Ufficio di Presidenza) e l’introduzione di un linguaggio più rispettoso della dignità di genere negli atti amministrativi e nella denominazione di incarichi. Si tratta del secondo passaggio d’Aula per l’approvazione definitiva.

Sono inoltre iscritte all’esame le proposte di atto amministrativo concernenti il Piano triennale 2026/2028 dell’internazionalizzazione e il Piano triennale 2026/2028 del turismo e la proposta di legge in materia di fauna selvatica e attività venatoria.

In coda diverse proposte di mozione. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 28 aprile. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

1) Interrogazioni:

• n. 168 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri e Seri “Stato della diffusione della cocciniglia nelle Marche e iniziative urgenti della Regione”;

• n. 178 a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Biondi e Pasqui “Aggiornamento in merito al parere legale annunciato relativamente all’intervento finanziato nel Comune di Appignano del Tronto – PSR Marche 2014-2020”;

• n. 124 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo e Piergallini “Procedura di accettazione dei prelievi sanitari effettuati a domicilio”;

• n. 126 a iniziativa del Consigliere Nobili “Crolli e urgenti interventi di messa in sicurezza della porzione regionale del complesso dell’ex ospedale psichiatrico “San Benedetto” di Pesaro: tutela del bene, incolumità pubblica, competenze e cronoprogramma degli interventi”;

• n. 138 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Mareggiata del 4–5 febbraio 2026: gravi danni e criticità lungo la costa di Porto Recanati e Potenza Picena – misure urgenti, ricognizione danni, sostegni e programmazione strutturale di difesa della costa ai sensi della L.R. 15/2004”;

• n. 145 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Determina del Direttore Generale AOU Marche n. 589 del 10/07/2025 ad oggetto “Scrittura privata tra Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e quale mandataria RTI con Servizi Italia S.p.A. e Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sottoscritta in data 09/07/2025 – Presa d’atto””;

• n. 183 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Piergallini e Vitri “Fondo regionale di solidarietà”;

• n. 189 a iniziativa del Consigliere Putzu “Chiarimenti urgenti in merito allo spostamento del servizio SERD della AST di Fermo e all’individuazione della nuova sede”;

• n. 193 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo e Piergallini “Criticità nell’applicazione del sistema SEND (Servizio notifiche digitali) e misure di tutela per le fasce deboli”;

n. 194 a iniziativa del Consigliere Rossi “Problematiche correlate alla piattaforma SEND”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

2) Interpellanze:

• n. 11 a iniziativa del Consigliere Nobili “Cessazione del regime derogatorio di cui all’art. 10, comma 3, del Regolamento regionale n. 6/2009 – Persistenza dell’attività di pesca delle vongolare del compartimento di San Benedetto del Tronto nel compartimento marittimo di Ancona – Iniziative urgenti per il ripristino della legalità e della corretta gestione della risorsa ittica”;

• n. 22 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Piergallini e Vitri “Politiche regionali per la non autosufficienza”;

3) Deliberazione legislativa statutaria concernente: “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Marche’”.

(seconda approvazione ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione)

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi – Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

4) Deliberazione legislativa statutaria concernente: “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Marche’”.

(seconda approvazione ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione)

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi – Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

5) Proposta di legge n. 39 (testo base) a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”;

Proposta di legge n. 29 a iniziativa del Consigliere Nobili “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)

Relatore di maggioranza: Marco Ausili – Relatore di minoranza: Massimo Seri

(Discussione e votazione)

6) Proposta di atto amministrativo n. 10 a iniziativa della Giunta regionale “Piano triennale dell’internazionalizzazione e Attrazione degli investimenti (2026-2028)”;

Relatore di maggioranza: Andrea Putzu – Relatore di minoranza: Leonardo Catena

(Discussione e votazione)

7) Proposta di atto amministrativo n. 11 a iniziativa della Giunta regionale “Piano regionale del turismo 2026/2028. Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9”;

Relatrice di maggioranza: Milena Sebastiani – Relatore di minoranza: Antonio Mastrovincenzo

(Discussione e votazione)

8) Mozione n. 23 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Bonifica di ordigni bellici e armi chimiche nella costa pesarese”;

Mozione n. 75 a iniziativa dei Consiglieri Pierini, Canafoglia “Verifica, mappatura e valutazione sulla possibile presenza di ordigni bellici contenenti iprite e arsenico nei fondali marini antistanti la costa pesarese”;

Interrogazione n. 66 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “La nuova inchiesta sugli ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, inabissati davanti alla costa pesarese”;

Interrogazione n. 212 a iniziativa del Consigliere Nobili “Ordigni bellici e possibili residui chimici inabissati davanti alla costa pesarese, stato delle verifiche e iniziative della Regione Marche”; (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

9) Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

10) Mozione n. 25 a iniziativa del Consigliere Nobili “Grave situazione del Tribunale per i Minorenni delle Marche – Richiesta di intervento urgente al Ministero della Giustizia e impegno della Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali a tutela dei minori”;

Mozione n. 73 a iniziativa dei Consiglieri Canafoglia, Pierini, Battistoni, Assenti, Barbieri, Putzu, Baiocchi, Biondi “Criticità organizzative del Tribunale per i Minorenni delle Marche e misure per il rafforzamento della funzionalità del sistema di giustizia minorile e dei servizi territoriali”; (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

11) Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”. (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)