fued cambia sede a Senigallia: nuovi spazi, stessa attenzione al territorio Gestione di immobili in affitto breve: nuova sede di via Mamiani 14 operativa e pronta ad accogliere clienti, collaboratori e curiosi

Senigallia accoglie un piccolo ma significativo cambiamento nel suo tessuto urbano e professionale: fued, realtà attiva nella gestione di immobili in affitto breve e punto di riferimento per numerosi proprietari e turisti, ha ufficialmente trasferito il proprio ufficio dalla storica sede di Via Gherardi 59 ai nuovi spazi di Via Mamiani 14.

Il nuovo indirizzo si trova appena oltre Porta Lambertina, conosciuta da molti come Porta Fano, in una posizione strategica che segna un passo in avanti non solo logistico, ma anche simbolico. La nuova posizione rappresenta infatti un valore aggiunto importante, soprattutto in una città a forte vocazione turistica. Più facile da raggiungere, più visibile, più integrata nei percorsi di chi vive e visita Senigallia ogni giorno. Un dettaglio non da poco, in un contesto in cui accoglienza e accessibilità fanno la differenza.

Il cambiamento non riguarda solo la posizione. Gli spazi di Via Mamiani sono stati pensati per offrire un ambiente più funzionale, accogliente e in linea con l’evoluzione dei servizi proposti da fued. Un contesto che riflette la volontà di migliorare continuamente l’esperienza sia dei proprietari sia degli ospiti, mantenendo al centro professionalità e attenzione al dettaglio.

Un nuovo capitolo, ma in continuità con il percorso costruito finora. Un’evoluzione naturale che guarda al futuro rafforzando il legame con il territorio senigalliese.

A partire da venerdì 24 aprile, la nuova sede è operativa e pronta ad accogliere clienti, collaboratori e curiosi.

Per chi vorrà passare, anche solo per un saluto, la porta è aperta.

fued

la tua casa in vacanza



Sirolo (AN)

Via Giulietti, 170

Numana (AN)

Via Roma, 4

Senigallia (AN)

Via Mamiani, 14

Porto Recanati (MC)

Piazza Brancondi, 12

Cesenatico (FC)

Via Roma, 4

info@fued.it

Tel. (+39) 071 7360926

Mob. (+39) 327 6370928