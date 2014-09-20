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“Più di una gara”, prima presentazione pubblica per il nuovo libro di Andrea Pongetti

Giovedì 23 aprile alle ore 18 alla Libreria Sapere Ubik di Senigallia, in Corso 2 Giugno. Introduce Fabrizio Marcantoni, dialoga con l’autore Marco Severini

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Si tiene giovedì 23 aprile, alle ore 18 alla Libreria Sapere Ubik di Corso 2 Giugno 52 a Senigallia, la prima presentazione pubblica del nuovo libro di Andrea Pongetti, socio fondatore dell’Associazione di Storia Contemporanea (ASC).

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