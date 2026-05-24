Disabilità, si insedia la nuova Consulta regionale delle Marche Fabio Mariani (ANMIC) eletto presidente

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“Per me è un orgoglio e un privilegio essere qui oggi. È un momento importante perché rafforza un percorso che vogliamo sempre più concreto e partecipato. L’obiettivo è quello di garantire un confronto costante, con incontri periodici e un lavoro condiviso con le politiche sociali regionali, sul modello di quanto stiamo portando avanti anche con la Consulta della famiglia”.

Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche sociali Paolo Calcinaro ha aperto la riunione della Consulta regionale per la Disabilità, tornata a riunirsi oggi ad Ancona, a Palazzo Leopardi. Nel corso della seduta l’organismo è stato formalmente ricostituito ed è stato eletto all’unanimità presidente Fabio Mariani, rappresentante dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).

La Consulta regionale per la disabilità è l’organismo di partecipazione e confronto tra la Regione Marche e il mondo associativo impegnato nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Attraverso il contributo delle associazioni, concorre alla definizione delle politiche regionali del settore, favorendo il dialogo con le istituzioni e la condivisione delle esigenze che emergono dal territorio.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle principali associazioni marchigiane, che collaborano con la Regione portando all’attenzione delle istituzioni bisogni, proposte e istanze delle persone con disabilità.

“Ringrazio tutte le associazioni per la disponibilità e per il contributo che mettono quotidianamente a disposizione della comunità – ha concluso Calcinaro –. Al presidente Mariani e a tutti i componenti della Consulta auguro buon lavoro. Sono certo che, attraverso un confronto costante, potremo affrontare insieme le sfide che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie”.