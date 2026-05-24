Confermate le dieci POTES turistiche attive durante l’estate 2026 Acquaroli: "Sono uno strumento importante per rispondere all'aumento delle presenze"

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Saranno dieci anche per l’estate 2026 le Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (PoTES) turistiche attivate nelle Marche per potenziare la rete regionale dell’emergenza-urgenza durante i mesi di maggiore afflusso.

Il programma dell’Agenzia Regionale Sanitaria conferma l’impostazione degli anni precedenti, con una distribuzione pensata per garantire assistenza sia lungo la costa sia nelle aree interne maggiormente frequentate durante la stagione estiva. In diversi territori l’avvio delle attività è stato anticipato alla metà di giugno, con un calendario più uniforme su scala regionale.

“Durante la stagione estiva le Marche accolgono un numero importante di visitatori e turisti e questo richiede un’attenzione particolare anche sul fronte dei servizi sanitari e dell’emergenza – dichiara il presidente della Regione, Francesco Acquaroli –. Le PoTES turistiche sono uno strumento importante per rispondere all’aumento delle presenze e garantire un supporto aggiuntivo nelle località che registrano i maggiori flussi”.

“Confermiamo una organizzazione che negli anni si è dimostrata efficace nel rispondere all’aumento della domanda di soccorso durante il periodo estivo – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro –. Anche per il 2026 abbiamo scelto di investire nel rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza, introducendo alcune novità, come l’estensione della copertura della postazione di Fano alle 24 ore e l’ampliamento dell’orario di attività della PoTES di Numana-Sirolo da 10-18 a 8 – 20, per garantire una risposta sempre più diffusa e veloce a cittadini e turisti”.

Nel complesso saranno attivate quattro postazioni di tipologia MSI, con equipaggio composto da autista-soccorritore e infermiere, e sei di tipologia MSB, con autista-soccorritore e soccorritore. Le PoTES turistiche si affiancheranno a quelle già operative durante tutto l’anno, contribuendo a rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza regionale.

Nel dettaglio, nel territorio di Gabicce Mare (AST Pesaro Urbino) sarà attivata una PoTES turistica MSI dal 13 giugno al 13 settembre 2026 con copertura dalle 8 alle 20, estesa dal venerdì alla domenica anche alla fascia notturna (20-8, fino alle ore 8 della domenica). A Fano sarà invece operativa, nello stesso periodo, una PoTES MSB con copertura H24.

Nel territorio di Numana-Sirolo (AST Ancona) una PoTES di tipologia MSI sarà attiva dal 27 giugno al 13 settembre con copertura diurna dalle 8 alle 20, mentre a Senigallia sarà attivata una PoTES MSB nello stesso periodo con copertura notturna dalle 20 alle 8.

Nel distretto montano di Camerino (AST Macerata) la postazione MSI sarà operativa tutti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto, con copertura diurna dalle 10 alle 18.

Nel territorio dell’AST di Fermo saranno attivate due PoTES MSB a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, operative dal 27 giugno al 30 agosto con copertura diurna dalle 10 alle 18; a Sant’Elpidio a Mare sarà invece attiva, nello stesso periodo, una postazione MSI con copertura notturna dalle 20 alle 8.

Infine, nell’AST di Ascoli Piceno saranno operative due PoTES MSB nei territori di Grottammare e Cupra Marittima, attive dal 1° luglio al 15 settembre con copertura diurna dalle 10 alle 18.