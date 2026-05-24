Anci Marche: “Il Piano Casa è un’opportunità per i Comuni” Il presidente Fioravanti: "Rimette al centro il diritto all’abitare attraverso un piano di investimenti pubblici molto significativi"

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Le linee guida del nuovo “Piano Casa” del governo Meloni (DL n. 66/2026) puntano soprattutto a contrastare la crisi abitativa recuperando delle case popolari esistenti oggi inutilizzati o degradati, accelerando sulla manutenzione e prevedendo nuove costruzioni di edilizia popolare con possibilità di “rent to buy” che preveda riscatto futuro. Di questo tema si è parlato nel consiglio direttivo di Anci Marche convocato dal Presidente Marco Fioravanti per affrontare il tema con la partecipazione dell’On. Lucia Albano, Sottosegretario al Mef e Tommaso Fagioli, Presidente di Erap Marche.

“Come sindaci l’obiettivo di 100.000 alloggi in 10 anni è una grande sfida che il Governo – ha detto Fioravanti – e che rimette al centro il diritto all’abitare attraverso un piano di investimenti pubblici molto significativi creando un sistema centralizzato tramite il “Fondo housing coesione”, gestito da INVIMIT SGR, per coordinare fondi europei, risorse statali, programmi regionali e comunali sull’emergenza abitativa coinvolgendo anche i privati garantendo procedure urbanistiche semplificate, iter più rapidi, incentivi burocratici”. In cambio, gli operatori dovranno destinare almeno il 70% degli alloggi costruiti a edilizia convenzionata con prezzi ridotti di almeno il 33% rispetto al mercato guardando ai giovani, alle giovani coppie e alle fasce fragili come i genitori separati, gli anziani, gli studenti.

“Ringrazio il Presidente di Anci Marche Marco Fioravanti per l’invito – ha detto l’On Albano – per un confronto con il direttivo sul tema dell’abitare che guarda alle opportunità per i giovani e per le giovani coppie anche nelle Marche. Il Piano Casa intende proporre 100mila alloggi in 10 anni con un investimento di 10 miliardi di euro e, attraverso l’impegno e la collaborazione dei territori e dei sindaci, si potrà mettere a terra questa progettualità anche nelle Marche”.

“Come ente regionale deputato al tema dell’edilizia residenziale pubblica – ha aggiunto Tommaso Fagioli, Presidente di Erap Marche – ringrazio per l’invito e per la possibilità del confronto con il consiglio direttivo di Anci Marche e con la Sottosegretario Albano. Il Piano Casa costituisce un’opportunità straordinaria di accelerare sui progetti che sono al centro del nostro agire. L’auspicio è che questo tavolo promosso da Anci Marche resti aperto e come Erap Marche siamo pronti a fare la nostra parte”