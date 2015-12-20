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RDS Summer Festival 2026, ecco le date: ma Senigallia non c’è più

Confermate Rimini, Monopoli e la Sardegna, novità Genova e niente Marche dove si era sempre tenuto (anche San Benedetto)

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Pubblicato il programma dell’RDS Festival 2026, il festival a ingresso gratuito che negli anni scorsi aveva portato migliaia di giovani in piazza Garibaldi a Senigallia.

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