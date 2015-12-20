RDS Summer Festival 2026, ecco le date: ma Senigallia non c’è più
Confermate Rimini, Monopoli e la Sardegna, novità Genova e niente Marche dove si era sempre tenuto (anche San Benedetto)
146 Letture0 commenti
Pubblicato il programma dell’RDS Festival 2026, il festival a ingresso gratuito che negli anni scorsi aveva portato migliaia di giovani in piazza Garibaldi a Senigallia.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!