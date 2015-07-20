Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 21 aprile, a partire dalle ore 10 Avvio di seduta con interrogazioni e interpellanze, con alcuni atti ispettivi abbinati in materia di residenze sociosanitarie

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 21 aprile, a partire dalle ore 10.

Avvio di seduta con interrogazioni e interpellanze, con alcuni atti ispettivi abbinati in materia di residenze sociosanitarie.

A seguire la nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo e una proposta di legge che introduce alcune modifiche sulle norme di pianificazione per il governo del territorio. In coda le mozioni abbinate sul contrasto alla violenza di genere e sulla bonifica di ordigni bellici.

Di seguito l’ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 21 aprile.

E’ possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche (www.consiglio.marche.it).

L’Assemblea legislativa regionale è convocata per martedì 21 aprile 2026 alle ore 10:00 presso l’Aula assembleare di via Tiziano n.44 ad Ancona, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni:

n. 168 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri e Seri “Stato della diffusione della cocciniglia nelle Marche e iniziative urgenti della Regione”;

n. 104 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena e Cesetti “Regolamentazione dell’attività di dermopigmentazione”;

n. 116 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Stato di avanzamento, governance e fruibilità pubblica del complesso di Villa Buonaccorsi di Potenza Picena (MC)”;

n. 123 a iniziativa del Consigliere Nobili “Grave incertezza e carenza di programmazione nel settore dello spettacolo dal vivo nelle Marche – ritardi nei bandi regionali e tutela del lavoro professionale”;

n. 139 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Realizzazione del nuovo Polo Scolastico nel Comune di Montegiorgio (FM) – aumento dei costi, procedure di aggiudicazione, interruzione dei lavori e responsabilità per i ritardi”;

n. 158 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini e Vitri “Aumenti rette residenze socio sanitarie per anziani, persone con demenza e disabilità”;

n. 175 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Mancato aggiornamento sito “Gestione delle macerie del sisma””;

n. 178 a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Biondi e Pasqui “Aggiornamento in merito al parere legale annunciato relativamente all’intervento finanziato nel Comune di Appignano del Tronto – PSR Marche 2014-2020”;

n. 187 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mastrovincenzo, Cesetti, Caporossi, Catena, Piergallini, Vitri, Seri “Misure urgenti di contrasto alla speculazione sui prezzi dell’energia e dei carburanti e sostegno a famiglie e imprese marchigiane a seguito della crisi in Medio Oriente”;

Interpellanze:

n. 11 a iniziativa del Consigliere Nobili “Cessazione del regime derogatorio di cui all’art. 10, comma 3, del Regolamento regionale n. 6/2009 – Persistenza dell’attività di pesca delle vongolare del compartimento di San Benedetto del Tronto nel compartimento marittimo di Ancona – Iniziative urgenti per il ripristino della legalità e della corretta gestione della risorsa ittica”;

n. 20 a iniziativa del Consigliere Marconi “Criticità e potenziamento delle residenze protette per anziani non autosufficienti nella Regione Marche”;

Interrogazione n. 56 a iniziativa del Consigliere Nobili “Emergenza liste di attesa nelle residenze sociosanitarie anziani e nei Centri diurni demenze della Regione Marche Ritardi, inefficienze e mancata programmazione della Giunta regionale”;

Interrogazione n. 84 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Liste d’attesa nelle RSA e nelle Residenze Protette per anziani non autosufficienti – situazione di emergenza nelle Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Nomina

Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo

(articolo 3 dello Statuto dell’Istituto)

(voto limitato a uno)

Proposta di legge n. 38 a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio)”;

Relatore di maggioranza: Andrea Assenti

Relatore di minoranza: Michele Caporossi

(Discussione e votazione)

Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024”. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 23 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Bonifica di ordigni bellici e armi chimiche nella costa pesarese”;

Interrogazione n. 66 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “La nuova inchiesta sugli ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, inabissati davanti alla costa pesarese”;

Interrogazione n. 212 a iniziativa del Consigliere Nobili “Ordigni bellici e possibili residui chimici inabissati davanti alla costa pesarese, stato delle verifiche e iniziative della Regione Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

Mozione n. 25 a iniziativa del Consigliere Nobili “Grave situazione del Tribunale per i Minorenni delle Marche – Richiesta di intervento urgente al Ministero della Giustizia e impegno della Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali a tutela dei minori”;

Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)