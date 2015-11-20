Imprese del commercio: dalla Regione Marche quattro bandi per oltre 1,4 milioni Sostegno a chi investirà in innovazione, sostenibilità, sicurezza e contribuirà ad attrattività di centri storici, borghi e aree urbane

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Oltre 1,4 milioni di euro per sostenere la modernizzazione delle imprese commerciali marchigiane, per lo sviluppo dei Centri commerciali naturali, per rafforzare la sicurezza degli esercizi e favorire la diffusione di negozi di vendita più sostenibili di prodotti sfusi e alla spina.

La Regione Marche ha approvato quattro bandi destinati alle micro, piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, per un investimento complessivo di 1.411.760 euro.

“Il settore del commercio sta vivendo una fase di cambiamento importante che richiede investimenti in innovazione, qualità degli spazi e capacità di restare competitivi – afferma il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Silvia Luconi –. Con questi bandi vogliamo sostenere concretamente le imprese marchigiane, accompagnandole nei processi di ammodernamento, migliorando la sicurezza delle attività e contribuendo a rendere più attrattivi centri storici, borghi e aree urbane. Il commercio rappresenta un riferimento fondamentale per le Marche, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale: significa lavoro, servizi di prossimità e comunità vive. L’obiettivo è favorire nuovi investimenti e sostenere uno sviluppo diffuso che rafforzi territori e opportunità per imprese e cittadini”.

Una parte rilevante delle risorse è destinata alla riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali attraverso investimenti innovativi e tecnologici capaci di aumentare la competitività delle attività (bando aperto il 2 aprile che chiude il 18 maggio). I contributi sostengono interventi di digitalizzazione e l’introduzione di soluzioni avanzate per la vendita, dalle vetrine intelligenti ai sistemi di cassa evoluti, dai totem informativi interattivi alle piattaforme di commercio elettronico. Accanto agli investimenti tecnologici sono finanziabili anche lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o ampliamento dei locali e l’acquisto di nuove attrezzature per le attività commerciali e di somministrazione.

Un secondo ambito di intervento riguarda la rivitalizzazione economica dei centri storici e delle aree urbane attraverso progetti condivisi tra Comuni e imprese, finalizzati alla riqualificazione commerciale di vie, piazze e spazi cittadini (il bando si aprirà il 23 aprile e si chiuderà il 15 giugno). L’obiettivo è rafforzare il commercio di prossimità, valorizzare l’artigianato artistico e di qualità e sostenere le attività di somministrazione, favorendo in particolare l’apertura di nuovi esercizi da parte dei giovani e migliorando la competitività delle imprese dei centri storici e dei piccoli comuni rispetto alla grande distribuzione.

I bandi prevedono inoltre contributi per la diffusione dei negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina, sostenendo sia la nascita di nuove attività sia la realizzazione di spazi dedicati all’interno di esercizi già esistenti, con l’obiettivo di incentivare modelli di consumo più sostenibili e ridurre l’utilizzo degli imballaggi (7 maggio – 15 giugno).

Completano il pacchetto gli interventi dedicati alla sicurezza delle imprese commerciali, con contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di protezione attivi e passivi nei locali, utili a prevenire episodi di criminalità e garantire condizioni di lavoro più sicure (20 maggio – 6 luglio).

“I bandi sono pensati per sostenere chi investe nelle Marche e incoraggiare nuove opportunità per le persone, i giovani e le famiglie che vivono nei nostri centri urbani e borghi – conclude Luconi –. Puntiamo a un commercio che cresca insieme alle comunità”.