Mangialardi: “Ritardi nella realizzazione delle Case di Comunità in Provincia di Ancona” Interrogazione in Consiglio: "Situazione sempre più preoccupante"

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Nel corso della seduta di martedì 31 marzo del Consiglio Regionale è stata discussa la mia ennesima interrogazione sul PNRR Missione 6 – Salute, concernente i ritardi nella realizzazione delle Case di Comunità con particolare riguardo alla Provincia di Ancona.

In questi anni ho sollecitato a più riprese la Giunta regionale a rendicontare con precisione lo stato di avanzamento dei lavori PNRR: l’assessore Saltamartini aveva sempre risposto che andava tutto bene, che tutte le opere sarebbero state completate nei tempi, che non c’era nessun tipo di problema.

Oggi, a soli 3 mesi dal termine tassativo del 30 giugno 2026 per il completamento delle opere PNRR, emergono in tutta la loro gravità gli irrecuperabili ritardi che caratterizzano in particolare la provincia anconetana, dove erano state previsti (con la DGR n. 140 del 14 febbraio 2022) 7 interventi finanziati con i fondi PNRR.

Dopo oltre 4 anni di nulla, per quanto riguarda le Case di Comunità di Corinaldo, Filottrano, Jesi, Chiaravalle, Ancona (ex CRASS) i cantieri non sono di fatto nemmeno mai partiti e ad oggi è impossibile anche solo immaginare ipotesi di date di fine lavori, che slitteranno ben oltre il 2026.

C’è di più. Non solo nessuna opera è ancora stata completata, ma anche per gli altri interventi le prospettive sono alquanto preoccupanti. Lo stato di avanzamento della Casa di Comunità di Loreto, che ha nel frattempo visto lievitare i costi fino a 3,3 milioni di euro, non è compatibile con una ultimazione nei prossimi mesi, ma andrà presumibilmente all’anno prossimo.

Anche rispetto alla casa di comunità spoke di Fabriano, la terza variante in corso d’opera recentemente approvata ha fatto lievitare i costi complessivi fino a 1,25 milioni di euro e ha fatto slittare di ulteriori 104 giorni la fine del cantiere, portando a una conclusione presuntiva dei lavori al 30 settembre 2026.

Insomma, fatta eccezione per il piccolo intervento da 107 mila euro previsto per rendere più accessibile la struttura dell’ex Umberto I di Ancona, nessuna Casa di Comunità in provincia di Ancona rischia di essere terminata entro Giugno.

Mancano ormai solo 3 mesi, e vedremo presto alla prova dei fatti i risultati dei 4 anni e mezzo di gestione PNRR Missione 6 Salute da parte della Giunta Acquaroli, ricordando inoltre che, una volta terminate, le Case di Comunità non entreranno in ogni caso a regime in piena funzionalità con adeguata dotazione di personale se non dopo un paio di anni.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche