Calcio Seconda Categoria: Olimpia Ostra Vetere a +3

Avis Arcevia al terzo posto

Nel girone C di Seconda Categoria continua a non vincere l’Olimpia Ostra Vetere che pareggia 0-0 sul campo del Monsano.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 10 marzo, 2026 
alle ore 13:48
