Il maestro Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma Il musicista anconetano firma l'arrangiamento con cui a Sanremo 2026 verrà proposta la cover di "Quello che le donne non dicono"

Il Maestro Roberto Molinelli, musicista versatile ed eclettico, già più volte nella sua carriera protagonista sul palco dell’Ariston, è ospite di Arisa per la 76ª edizione del Festival di Sanremo venerdì 27 febbraio in occasione della serata della dedicata alle cover.

Il Maestro Molinelli dirigerà l’orchestra del Festival di Sanremo durante l’esibizione della cantautrice con il Coro del Teatro Regio di Parma che interpreteranno “Quello che le donne non dicono”, grande successo di Fiorella Mannoia.

È del Maestro Molinelli l’arrangiamento della cover sanremese, che nasce dall’idea di coniugare la grande tradizione del teatro, del coro e dell’opera lirica con la sensibilità e l’identità contemporanea di Arisa, creando un dialogo capace di attraversare epoche, linguaggi e generazioni.

La scelta del brano da parte della Cantautrice, rappresenta una pagina della canzone d’autore italiana che, combinando la straordinaria vocalità di Arisa con una scrittura orchestrale raffinata e la forza espressiva del coro lirico, diventa un incontro armonico tra tradizione e modernità.

“Ho immaginato “Quello che le donne non dicono” come un ponte tra mondi solo apparentemente lontani – dichiara il Maestro Roberto Molinelli – La forza della canzone d’autore italiana incontra il suono e la profondità del coro lirico, simbolo della nostra tradizione teatrale fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo. Con Arisa abbiamo voluto rispettare l’anima del brano, ma allo stesso tempo offrirgli una nuova dimensione, capace di unire il passato e il presente in un unico respiro. È da questo dialogo che può nascere un nuovo futuro musicale”.

Il Maestro Molinelli torna al Festival di Sanremo in qualità di autore degli arrangiamenti e direttore d’orchestra, dopo aver partecipato a diverse edizioni, confermando il suo ruolo dimusicista in grado di superare i confini tra generi e di creare nuove traiettorie artistiche in cui la tradizione si trasforma in materia viva per immaginare il futuro.

Direttore d’orchestra, compositore e violista, Roberto Molinelli è un musicista versatile ed eclettico, accademico “ribelle” ed esploratore di mondi sonori, unanimemente apprezzato da oltre 20 anni in campo nazionale ed internazionale per la sua capacità di creare, comporre e realizzare progetti di ogni genere musicale dal classico, al jazz, al pop, al rock cercando di costruire un dialogo tra generi e stili diversi. Dal 1998 collabora in modo costante con Orchestre nazional ed internazionali. Insegna Viola presso il Conservatorio Statale di Musica “Martini” di Bologna.

Numerose sono le sue collaborazioni con famosi artisti del mondo del cinema, del teatro e della popular music. Ha intrapreso collaborazioni con Tony Hadley, Francesco De Gregori, Arisa, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Antonella Ruggiero, Serena Autieri, Nada, Gigliola Cinquetti, Amii Stewart, Mahamood, Enrico Montesano, Lady Blackbird, Luca Barbarossa, Karima, Chiara Civello, Enrico Ruggeri, Alexia, Chiara Galiazzo, Mario Lavezzi, Extraliscio, Giò Di Tonno, Mauro Ermanno Giovanardi, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Eddie Daniels, ha composto musiche per Cinema e TV, sua è la sigla dello spot “Barilla ’99” programmato su TV, radio, cinema, web, per 7 anni consecutivi (1999-2006) in Italia e all’estero.

Hadiretto e arrangiato l’orchestra del Festival di Sanremoin varie edizioni, ottenendo la votazione come miglior arrangiamento della Giuria di Qualità per “Biancaneve” (Mogol-Lavezzi), interpretata da Alexia e Mario Lavezzi, mentre, nel 2021, ha ottenuto il 3° posto per gli arrangiamenti “Bianca Luce Nera” e “Medley Rosamunda”, scritti per gli Extraliscio, che ha anche diretto in tutte le serate.