Porti Marche: confronto tra Regione e Guardia Costiera per un protocollo di collaborazione Assessore Bugaro ha incontrato Ammiraglio Ispettore Leone: "L'obiettivo è garantire sicurezza ed efficienza degli scali regionali"

240 Letture Politica

Definire un protocollo d’intesa per rafforzare la sicurezza, la tutela e la gestione dei porti marchigiani: è stato questo il tema centrale dell’incontro istituzionale che si è svolto presso la sede della Regione Marche ad Ancona tra l’assessore a Porti, Aeroporto ed Interporto, Giacomo Bugaro, e l’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, Vicecomandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera.

Al centro del confronto le tematiche relative alla gestione degli scali del territorio e le possibili forme di collaborazione istituzionale tra Regione e Guardia Costiera, anche attraverso la definizione di un protocollo che preveda azioni comuni a difesa dei porti e per una gestione coordinata di tutte le attività che li riguardano.

L’accordo interesserà le strutture portuali che ricadono nella competenza diretta della Regione — Fano, Senigallia, Numana, Civitanova Marche, Gabicce Mare e Porto San Giorgio — e quelle che invece sono affidate all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, organismo statale che gestisce i porti di Pesaro, Ancona e San Benedetto del Tronto (in quest’ultimo caso l’approdo turistico rimane di competenza regionale mentre lo scalo principale è di competenza dell’Autorità di Sistema).

“È stato un incontro proficuo – ha dichiarato l’assessore Giacomo Bugaro –. Abbiamo affrontato i temi che riguardano i nostri porti e le possibili collaborazioni istituzionali tra Regione e Guardia Costiera. L’obiettivo è valutare la possibilità di attivare un protocollo d’intesa, già adottato con successo in altre realtà, che preveda azioni condivise di tutela, sicurezza e gestione delle strutture portuali marchigiane. Garantire efficienza e sicurezza nei nostri scali è fondamentale per cittadini, operatori economici e per la comunità marittima”.

Nei prossimi giorni prenderanno il via le interlocuzioni tecniche per approfondire gli aspetti operativi dell’accordo, con l’obiettivo di tradurre il confronto istituzionale in strumenti concreti per una gestione sempre più coordinata ed efficiente del sistema portuale marchigiano.