Protezione civile, Regione Marche istituisce Albo d’onore del volontariato Un riconoscimento formale del valore dell'impegno di chi ha a lungo contribuito al sistema regionale

240 Letture Cronaca

Un riconoscimento per chi ha dedicato anni di impegno alla sicurezza delle comunità marchigiane. La giunta regionale delle Marche ha approvato la delibera che istituisce e disciplina l’Albo d’onore del volontariato di Protezione Civile, previsto dalla legge regionale n. 7/2025 per i volontari che, raggiunto il limite di età per le attività operative, hanno contribuito a lungo al sistema di protezione civile regionale.

Il volontariato rappresenta una componente fondamentale del sistema di Protezione Civile, sia a livello regionale che nazionale. La normativa prevede tuttavia che la partecipazione operativa alle attività si interrompa al compimento dell’ottantesimo anno di età, per ragioni legate alla copertura assicurativa e all’organizzazione del sistema.

Con l’istituzione dell’Albo d’onore, la Regione Marche intende riconoscere formalmente il valore dell’impegno di quei volontari, tutelando e conservando al tempo stesso l’esperienza maturata sul campo.

“Il volontariato di protezione civile rappresenta una delle espressioni più autentiche del senso civico e della solidarietà delle nostre comunità – dichiara l’assessore regionale Tiziano Consoli –. Con questa delibera vogliamo riconoscere il valore delle donne e degli uomini che per anni hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per intervenire nelle emergenze e sostenere i territori nei momenti più difficili.

L’Albo d’onore nasce anche con l’obiettivo di non disperdere questo patrimonio di esperienza. I volontari che hanno maturato anni di attività rappresentano una risorsa preziosa per l’intero sistema: il loro sapere, la loro memoria operativa e la loro esperienza potranno continuare a essere trasmesse alle nuove generazioni di volontari, contribuendo a rafforzare ancora di più il sistema di protezione civile delle Marche”.

Potranno essere iscritti all’Albo d’onore i volontari che abbiano partecipato per almeno cinque anni alle attività di Protezione Civile e che risultino regolarmente inseriti nella piattaforma informatica regionale del volontariato. L’iscrizione potrà avvenire su proposta delle organizzazioni di volontariato oppure, per alcune figure di rappresentanza del sistema, anche d’ufficio al compimento dell’ottantesimo anno di età. Gli iscritti potranno partecipare alle cerimonie istituzionali del sistema di Protezione Civile e contribuire, con la propria esperienza, alle attività di confronto e approfondimento sui temi del volontariato.

La delibera dà attuazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 7 del 29 maggio 2025, che ha riorganizzato il sistema marchigiano di Protezione Civile e introdotto l’Albo d’onore come strumento di riconoscimento per i volontari che hanno concluso l’attività operativa.