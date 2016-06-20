Parigi Fashion Week 2026: sistema moda delle Marche protagonista Presenti dal 6 al 9 marzo a Tranoï e Première Classe

Si chiude con un bilancio positivo la missione della Regione Marche a Parigi, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche.

Nel cuore della capitale francese, durante la Paris Fashion Week, una collettiva di 16 eccellenze del territorio ha presentato le proprie collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 a una platea internazionale di buyer e retailer di altissimo profilo. La delegazione marchigiana è stata protagonista in due dei palcoscenici più prestigiosi del settore: Tranoï, in programma dal 6 all’8 marzo, e Première Classe, dal 6 al 9 marzo.

L’iniziativa, parte integrante del Piano Integrato di Internazionalizzazione e co-finanziata dal PR MARCHE FESR 2021-2027, ha confermato la validità della strategia regionale a sostegno delle Piccole e Medie Imprese del settore abbigliamento, calzature e accessori.

“La partecipazione a due appuntamenti di riferimento della moda internazionale come Tranoï e Première Classe rappresenta una parte importante della strategia con cui la Regione Marche sostiene la crescita e l’apertura ai mercati esteri delle nostre imprese – spiega l’assessore alle Attività produttive e all’Internazionalizzazione, Giacomo Bugaro –. Questa iniziativa si inserisce nel Piano triennale 2026-2028 e nel Piano annuale per il 2026, in corso di approvazione, che prevedono diversi strumenti a supporto del sistema produttivo regionale: dalla partecipazione alle principali fiere di settore agli incoming di operatori internazionali, fino agli incontri B2B. Sono azioni concrete che consentono alle aziende marchigiane di confrontarsi con buyer provenienti da tutto il mondo, rafforzando relazioni commerciali e opportunità di sviluppo. Il fatto che ogni anno oltre 180 brand e circa 200 espositori da una cinquantina di Paesi partecipino a questi eventi conferma quanto siano contesti strategici per promuovere la qualità, la creatività e la capacità manifatturiera delle Marche sui mercati globali”.

A Tranoï Paris (Femme), nello storico Palais Brongniart, cinque brand marchigiani selezionati hanno incontrato agenti e buyer della fascia alta, contribuendo a consolidare il ruolo delle Marche nel segmento del prêt-à-porter femminile di lusso.

Alla Première Classe, nel suggestivo scenario del Jardin des Tuileries, undici imprese specializzate in calzature e accessori hanno presentato le proprie creazioni. L’evento si conferma un punto di riferimento internazionale per l’originalità e la ricerca creativa e, in questa edizione, ha testato con successo nuovi criteri di selezione introdotti per valutare, oltre alla qualità del prodotto, anche la forza digitale e distributiva dei brand.

Le imprese marchigiane che hanno partecipato alle due iniziative esprimono soddisfazione per l’esperienza, che ha confermato l’elevato profilo degli operatori e dei buyer presenti, provenienti in particolare da Stati Uniti, Corea del Sud e Cina, oltre che da Francia e dai Paesi del Nord Europa. Dai contatti raccolti emerge un quadro incoraggiante: accanto alle conferme da parte di clienti già consolidati, si registrano nuovi contatti e opportunità commerciali. Elementi che permettono alle aziende di guardare con fiducia ai prossimi mesi, pur in un contesto di mercato internazionale ancora complesso e in fase di assestamento.

La missione ha avuto l’obiettivo di valorizzare l’inconfondibile qualità manifatturiera del territorio marchigiano. La partecipazione a queste manifestazioni rappresenta un investimento strategico per favorire l’accesso delle imprese regionali ai canali di distribuzione globali in una fase particolarmente significativa per il mercato della moda.

A Tranoï hanno partecipato: La Scarpetta di Venere, Z Studio, Tirabasso Serafino e Mape Fashion Silvano Sassetti. A Première Classe erano presenti King Tartufoli, Sesa Shoes, Saint Ferry, Pantanetti, Gal.Men, Roberto Morelli, C.P.B. Pistolesi, Frago, Calzature Beppe, Ernesto Dolani e Alberto Fasciani.