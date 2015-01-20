Adesso AN
UAAR celebra come ogni anno Charles Darwin

Incontro Osimo sabato 14 marzo

Da tempo il mondo anglosassone commemora la nascita di Charles Darwin (12 febbraio) con conferenze, incontri, dibattiti ed eventi che celebrano i valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale.

Dal 2003 l’UAAR (Unione Atei e Agnostici Razionalisti) organizza il Darwin Day anche in Italia con scienziati, docenti e giornalisti scientifici.

Quest’anno il circolo provinciale di Ancona ha deciso di organizzarlo a Osimo, tornando, dopo alcuni anni di assenza, ad essere protagonista del fermento culturale della città dei Senza Testa.

Il dott. Andrea Dignani, geologo e divulgatore di WWF Marche, e la prof.ssa Giorgia Gioacchini, docente della facoltà di Biologia marina presso UNIVPM, proveranno a fare chiarezza sul reale impatto dell’inquinamento umano sul cambiamento climatico e sulla mutazione dell’ambiente e delle specie viventi. Un appuntamento fondamentale per acquisire concetti che possono aiutarci a comprendere il delicato momento in cui viviamo, non cadere nelle trappole delle tesi complottiste e permetterci di districarci in uno dei dibattiti più stringenti e importanti del nostro presente.

Vi aspettiamo SABATO 14 MARZO ALLE ORE 17.30 presso la sala convegni dell’hotel “LA FONTE” di OSIMO (ingresso libero).

Redazione Marche Notizie
Pubblicato Lunedì 9 marzo, 2026 
alle ore 13:40
