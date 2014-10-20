Adesso AN
Errore durante il parse dei dati!
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Ancona sola al comando della D

La classifica nel girone marchigiano (F)

195 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
Pallone da calcio - Fonte Unsplash

Dopo 26 delle 34 giornate di serie D sorpasso in vetta da parte dell’Ancona.


Questa la classifica del girone marchigiano.

Ancona 61
Ostiamare 60
Teramo 58
L’Aquila 47
Atletico Ascoli 45
Vigor Senigallia 40
Giulianova 39
Notaresco 38
Fossombrone 33
UniPomezia 32
Maceratese 30
Sora 30
Termoli 27
Recanatese 21
Chieti 21
San Marino 20
Sammaurese 16
Castelfidardo 15

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Lunedì 2 marzo, 2026 
alle ore 17:25
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni