Ancona sola al comando della D
La classifica nel girone marchigiano (F)
Dopo 26 delle 34 giornate di serie D sorpasso in vetta da parte dell’Ancona.
Questa la classifica del girone marchigiano.
Ancona 61
Ostiamare 60
Teramo 58
L’Aquila 47
Atletico Ascoli 45
Vigor Senigallia 40
Giulianova 39
Notaresco 38
Fossombrone 33
UniPomezia 32
Maceratese 30
Sora 30
Termoli 27
Recanatese 21
Chieti 21
San Marino 20
Sammaurese 16
Castelfidardo 15
