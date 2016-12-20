In prima tv su Rai 3 il film dedicato a Giuseppe Ungaretti girato anche nelle Marche Si vedono Jesi, Senigallia ed altri centri in "Vita di un uomo"

Andrà in onda domani, venerdì 27 febbraio, su Rai 3, il docufilm Vita di un uomo, dedicato a Giuseppe Ungaretti.



La pellicola dedicata al grande poeta sarà trasmessa dalle 21.25 alle 23.05 ed è stata girata anche nelle Marche: si notano la biblioteca comunale Planettiana di Jesi e alcune ville della zona e del lungomare di Senigallia.

Il docu-film si snoda attraverso due forme di racconto: la fiction vede come protagonista Massimo Popolizio in un viaggio tra i suoi ricordi alla ricerca delle tracce lasciate da Ungaretti, con l’obiettivo di trovare l’ispirazione per scrivere il suo nuovo spettacolo teatrale; in parallelo vengono narrati, attraverso il linguaggio documentaristico, le fasi cruciali di vita del poeta.