Convocato il Consiglio regionale delle Marche Si riunirà martedì 3 marzo

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 3 marzo, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione. Due nello specifico le interpellanze in materia di gestione dei rifiuti (realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nelle Marche) e politiche sociosanitarie (Unità multidisciplinari età evolutiva, Umee).

Tra le proposte di mozione, quelle abbinate relative al contrasto alla violenza di genere e quelle abbinate in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione.

Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 3 marzo. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

ORDINE DEL GIORNO

1) Interrogazioni a risposta immediata;

2) Interrogazioni:

· n. 65 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Chiarimenti sullo stato dell’iter e sull’avvio dei lavori del nuovo Polo Scolastico di Tolentino”;

· n. 146 a iniziativa della Consigliera Luconi “Nuovo Polo Scolastico di Tolentino”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

· n. 67 a iniziativa del Consigliere Nobili “Emergenza abitativa studentesca ad Ancona – studentato “Libertas”, ruolo del soggetto privato JHS s.r.l., canoni calmierati, vincoli temporali e responsabilità della Regione Marche”;

· n. 94 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Gestione delle opere di ricostruzione post alluvione 2022 una volta terminata la fase dell’emergenza”;

· n. 72 a iniziativa del Consigliere Caporossi “Grave disorganizzazione del servizio di guardia medica e gestione dell’emergenza influenzale nel bacino di Jesi, criticità comunicative e dichiarazioni pubbliche del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona (AST) – richieste di chiarimento e indirizzo politico”;

· n. 77 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Interventi del Piano bonifica amianto”;

· n. 81 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Sorti future del Presidio Ospedaliero “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche”;

· n. 89 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Finanziamento della L.R 14/2020 “Incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto””;

· n. 101 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri “Gravi disservizi nelle strutture ospedaliere marchigiane causati dal sistema informatico Dedalus”;

· n. 114 a iniziativa del Consigliere Nobili “Disfunzioni della cartella clinica elettronica negli ospedali delle Marche: sicurezza delle cure, continuità assistenziale e governance dei sistemi informativi sanitari”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

3) Interpellanze:

· n. 10 a iniziativa del Consigliere Nobili “Profili di legittimità, coerenza programmatoria e competenze territoriali in relazione alle dichiarazioni sulla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nelle Marche”;

· n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Piergallini e Vitri “Politiche regionali per le Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UMEE)”;

4) Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024”. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

5) Mozione n. 6 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Nuovo impulso al Piano Regionale Amianto”;

6) Mozione n. 4 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Cesetti, Mancinelli, Catena, Piergallini, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”;

Mozione n. 12 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro e misure di prevenzione da attuare nelle Marche”;

Interpellanza n. 13 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Politiche regionali per la sicurezza sul lavoro”; (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

7) Mozione n. 22 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Ruggeri, Caporossi, Nobili e Seri “Misure urgenti relative al tratto autostradale Porto Sant’Elpidio – San Benedetto del Tronto”;

8) Mozione n. 9 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini “Impegno della Giunta Regionale delle Marche per la revisione dei criteri di classificazione dei Comuni Montani e il sostegno all’Appennino Marchigiano, in relazione alla Legge Nazionale n. 131/2025”;

Interrogazione n. 14 a iniziativa del Consigliere Rossi “Nuova Legge n. 131/2025 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane””;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)