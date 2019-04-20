Federico Buffa omaggia Kobe Bryant con un toccante spettacolo a Pesaro Otto infinito. Vita e morte di Mamba: omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo

Sabato 7 febbraio Federico Buffa giunge all’Auditorium Scavolini di Pesaro con Otto infinito. Vita e morte di Mamba, spettacolo con il quale lo storyteller sportivo tra i più grandi in Italia ritorna alla sua grande passione, il basket, dedicato a uno dei più leggendari campioni di tutti i tempi, l’americano Kobe Bryant.

Lo spettacolo fa tappa nelle principali “basketball cities” italiane, tra le quali appunto Pesaro, ed è prodotto da Imarts per la regia di Maria Elisabetta Marelli e la direzione musicale di Alessandro Nidi. Otto infinito è un racconto teatrale che ripercorre la vita e l’eredità della leggenda mondiale del basket Kobe Bryant: la sua ossessione per il successo, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni. Un viaggio narrativo coinvolgente, ricco di aneddoti e spunti di riflessione.

Un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo.

Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico.

Lo spettacolo è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, grazie alle musiche di Alessandro Nidi (pianoforte) sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone) e ad immagini evocative che accompagnano il pubblico in questo viaggio unico. Il light designer è Luca de Candido, i visual sono di Francesco Poroli con la post-produzione e animazione di Mattia Galione.

Federico Buffa è un giornalista e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo.

Informazioni: Teatro Sperimentale 0721387548, AMAT 0712072439, circuito vivaticket, biglietteria Auditorium Scavolini 334 3193717 il giorno di spettacolo dalle ore 20. Inizio spettacolo ore 21.

Dagli

Organizzatori