Nasce nelle Marche la Rete “Scuole per Musica-Sport-Inclusione”

Nasce la Rete “Scuole per MUSICA-SPORT-INCLUSIONE”, un ambizioso progetto che unisce diverse istituzioni scolastiche del territorio marchigiano ideato dalla Dirigente Scolastica Chiara Fiorucci dell’IC “Galliano Binotti” di Pergola, istituto capofila della rete e dal Maestro Francesco di Mauro. Progetto che avrà la Direzione Artistica del Maestro Simone Tisba.

La Rete ‘Scuole per MUSICA-SPORT-INCLUSIONE’ è costituita da:

– IC Binotti di Pergola, istituto capofila con la Dirigente Chiara Fiorucci

– IC Urbani di Moie, con la Dirigente Scolastica Cinzia Spogli

– IC Giò Pomodoro di Terre Roveresche; con il Dirigente Scolastico Paolo Sterlicchi

– IC Tacchi Venturi di S. Severino Marche, con la Dirigente Scolastica Catia Scattolini

– L’Orchestra ‘INSIEME PER GLI ALTRI’ – LA COLONNA SONORA DELLA SOLIDARIETA’.

– Partners solidali dell’Orchestra ‘INSIEME PER GLI ALTRI’ veri sostenitori del progetto.

Ecco gli aspetti più significativi e approfondimenti della rete che vuole essere molto più di un concerto

1 – Una missione sociale, a tempo di musica

Lo scopo della rete va ben oltre la didattica musicale. Il suo nome completo, “RETE di SCOPO DIDATTICO MUSICALE per la crescita dell’individuo, della collettività e della solidarietà”, chiarisce la sua vocazione: promuovere l’inclusione, il senso di appartenenza e contrastare il disagio e la dispersione scolastica. La collaborazione con l’orchestra “INSIEME PER GLI ALTRI” – LA COLONNA SONORA DELLA SOLIDARIETA’, sono la prova concreta di questa missione sociale. Il documento di costituzione del progetto sottolinea come l’obiettivo sia agire direttamente sul benessere degli studenti, la pratica strumentale e promuova l’inclusione tra pari e l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuisca al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio.

Nel corso degli eventi programmati ci sarà la partecipazione attiva degli studenti, che avranno l’opportunità unica di esibirsi al fianco di musicisti professionisti con possibilità di collaborare in futuro nelle iniziative di beneficenza che l’orchestra porta avanti ormai da 6 anni su tutto il territorio nazionale.

Questa sinergia tra giovani talenti e l’orchestra rappresenta una delle finalità portanti del progetto.

2 – Un’unica melodia dalla primaria alla scuola secondaria: la forza del “curriculum verticale”

Uno degli obiettivi più strategici della rete è la “Verticalità del curriculum musicale e strumentale”. Dietro questa definizione tecnica si nasconde un’idea semplice ma potente: creare un percorso di apprendimento musicale continuo e coerente che accompagni gli alunni attraverso i diversi ordini scolastici. Questo approccio è progettato per evitare le interruzioni nel percorso formativo che spesso portano i giovani ad abbandonare lo studio di uno strumento. La stessa struttura della rete, che unisce diversi Istituti Comprensivi, è la prova concreta di questa visione: si costruisce un ponte pedagogico che valorizza i talenti e mantiene alta la motivazione, creando una solida cultura musicale che cresce insieme allo studente.

3 – Aprire le porte al futuro (e agli strumenti meno noti come il Flauto di Pan del Maestro Matteo Pio Borazio)

Il progetto dimostra una visione pragmatica e lungimirante anche nella scelta degli strumenti. Uno degli scopi dichiarati è avvicinare i giovani a strumenti musicali meno diffusi ma altrettanto nobili e ricchi di storia. Questa scelta non è casuale: mira a offrire agli studenti concrete opportunità per il loro avvenire. Imparare a suonare uno strumento meno comune può tradursi in “sbocchi lavorativi futuri”, facilitando l’accesso a percorsi di studio specializzati (come il liceo musicale o i percorsi accademici AFAM) e al mondo professionale. È un esempio perfetto di come la rete colleghi l’istruzione scolastica a reali prospettive di realizzazione personale e professionale.

Conclusione:

Il progetto “Scuole per MUSICA-SPORT-INCLUSIONE” è molto più di una serie di lezioni di musica o di concerti. È un modello educativo d’avanguardia che trasforma la pratica musicale in uno strumento potente per la crescita personale degli studenti, per la coesione sociale delle comunità e per lo sviluppo culturale del territorio marchigiano.

Interrogativo:

E se la vera “colonna sonora” del nostro futuro si scrivesse proprio tra i banchi di scuola?

Il lancio sarà celebrato con un concerto inaugurale, intitolato ‘Musiche da Oscar’, che si terrà il 7 febbraio 2026 alle ore 18:00 presso il Teatro Mario Tiberini di S. Lorenzo in Campo.

L’esibizione vedrà protagonista l’orchestra ‘INSIEME PER GLI ALTRI’, diretta dal M° Samuele Faini, e con la partecipazione speciale di alunni dell’istituto IC Binotti di Pergola.

I prossimi eventi saranno:

– 8 Maggio: presso l’IC Carlo Urbani – Moie di Maiolati Spontini (AN).

– Settembre/Ottobre: a Pergola a favore l’I.C. “G. Pomodoro” di Terre Roveresche (PU),

– Novembre 2026: a S. Severino Marche (MC) l’I.C. “P. Tacchi Venturi”