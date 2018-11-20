Ciclismo: VEGA – VITALCARE – DYNATEK Continental pronta al debutto Sempre matrice marchigiana e respiro nazionale-internazionale

173 Letture Sport

La VEGA – VITALCARE – DYNATEK ribadisce la propria matrice marchigiana (quale massima espressione regionale su strada) e rinvigorisce il proprio respiro nazionale-internazionale.

La scuderia Continental ufficializza tutti i quadri dell’organico ed è pronta al debutto.

L’esordio agonistico è programmato per metà febbraio.

Intenso il composito calendario (professionistico e cadetto).

Storicamente e geograficamente, la maceratese Morrovalle e la fermana Montappone costituiscono i poli del progetto a lungo termine (il 2027 è già in costruzione…), sinergicamente con le contrade abruzzesi.

Emblematico il progressivo inserimento di Senigallia e Mondolfo, espressioni delle realtà imprenditoriali dell’Anconetano e del Pesarese-Urbinate.

Esplicito il gemellaggio con il pedalatissimo Veneto.

Forti i valori, l’impegno civico, la Memoria riconoscente (meno di un anno fa se ne andava l’ammiraglio Emilio Misticheli).

Due i Gruppi fondanti associati, per una storia ramificata-romanzata di raro prestigio, sullo sfondo della tradizione e dell’avanguardistico Futuro Antico.

SCAP: fondato nel 2000, operativo e subito vincente nel 2001, quale ribattezzato ‘Nato già grande’.

VEGA: ufficialmente concepito nel 2004 dopo propedeutiche proficue esperienze dilettantistiche e professionistiche.

Ad affrontare l’ennesima sfida e a rimettersi in gioco: i presidenti-patron DEMETRIO IOMMI (VEGA) e ADRIANO PENNACCHIONI (SCAP).

Primi a sostenerli: i dirigenti promotori Luigi Castagna e Adamo Dignani.

Tredici sono gli élite – under 23: esperti dal bel palmarès, giovanissimi promettenti, talenti da rilanciare.

Nella sede logistica della morrovallese Trodica, il primo a sorridere al futuro è il sangiustese FILIPPO DIGNANI, simbolo della continuità societaria a cui si deve l’ultimo successo del sodalizio: nel mantovano Gran Premio Castellucchio – Trofeo La Felce.

Lo affiancano gli altri purosangue delle Marche.

In primis l’atteso e gettonato montecosarese MARCO FERMANELLI (che riparte dal pesante argento colto nella trevigiana Corsa delle Eccellenze sull’asse Badoere – Valdobbiadene).

Con lui, il fanese LUCA FRATICELLI (già promettente allievo dominatore della 32^ “Leopardiana” Sarnano – Recanati e bronzo nella prestigiosa toscana Fiera di Mercatale), il matelicese FILIPPO MODESTI (crossista in bella evidenza anche nell’Adriatico Tour) e il debuttante diciottenne corridore di casa, il morrovallese GIOVANNI ERCOLI (junior piazzato e promosso alfiere della rappresentativa marchigiana al Giro della Lunigiana).

Dalla Toscana arrivano i pistoiesi MARCO MEROLA (che nel marzo scorso ha regalato al team il primo ‘quasi podio’: quarto in Veneto nel GP De Nardi di Castel Roganzuolo) e ANDREA NANNINI.

Dall’emilia Romagna: il faentino LUCA BAGNARA (altro vincitore della “Leopardiana”) e il ravennate SAMUEL GUALTIERI.

Dalla Lombardia: il bresciano SEBASTIANO MINOIA.

Dalla Russia: VALERY SHTIN.

Dall’Etiopia: il riconfermato NEGASI HAIYLU ABREHA (pluricampione nazionale, quarto cronosquadre ai Giochi Panafricani) e ABEN DAGNEW ADHANOM.

I tecnici in ammiraglia della Vega – Vitalcare – Dynatek sono MARIO AUSTERO, GABRIELE DI FRANCESCO, PAOLO CICIANI, LORENZO CAROTA.

Meccanici: ALESSANDRO MARINOZZI, LUIGI CASTAGNA.

Accompagnatore: VINCENZO GIOSUÈ. Preparatore: MATTEO BELLI. Nutrizionista: GIACOMO DIGNANI. Medico sociale: dottor GIULIANO PERUZZI.

da Umberto Martinelli