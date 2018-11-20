Software ospedaliero in tilt, Piergallini sollecita provvedimenti a giunta regionale "A rischio nelle Marche la corretta presa in carico dei pazienti"

“Lunedì mattina presenterò un’interrogazione alla giunta regionale per sollecitare immediati provvedimenti volti a garantire nelle strutture ospedaliere marchigiane il ripristino delle normali attività assistenziali e organizzative.

I gravi disservizi che da dicembre continuano a verificarsi a seguito dell’introduzione del nuovo software ospedaliero e diagnostico Dedalus devono essere sanati quanto prima. A quasi due mesi dalla sua adozione, costata diversi milioni di euro, si continuano a riscontrare problemi di operatività con pesanti ricadute su medici, infermieri e pazienti”.

A dirlo è il vicepresidente del consiglio regionale delle Marche Enrico Piergallini.

“I problemi di instabilità del nuovo sistema informatico – spiega Piergallini – peraltro manifestatisi fin dall’inizio, riguardano in particolare l’accesso alle cartelle dei pazienti, la lettura delle terapie precedentemente somministrate e in generale il complesso di informazioni necessarie a una corretta presa in carico degli utenti e a una gestione diagnostica tempestiva. Oltre a ciò, riceviamo numerose segnalazioni riguardanti problemi di incomunicabilità e assenza di interoperabilità con il precedente gestionale, con una mole enorme e preziosissima di dati essenziali a oggi inutilizzabili. Purtroppo, nonostante gli appelli degli operatori a trovare una soluzione rapida, le direzioni sanitarie continuano a far finta di nulla”.

“A causa di una politica sanitaria regionale che ha enormemente aggravato il problema delle lunghe liste di attesa – conclude il vicepresidente – negli ultimi cinque anni per i cittadini marchigiani è diventato un vero e proprio miraggio ricevere prestazioni tempestive. Se a queste difficoltà ci aggiungiamo ora che la persona che finalmente riesce ad accedere ai servizi della sanità pubblica viene penalizzata ulteriormente dall’inefficienza del sistema informatico, si capisce bene che in questa regione prevenzione e cura appaiono sempre più delle chimere”.

