Nasce la Camera Civile di Ancona La Presidente è l’Avv. Susanna Randazzo

L’Ordine degli Avvocati di Ancona ha patrocinato la costituzione della Camera Civile di Ancona. “L’iniziativa – spiega il Presidente del COA Ancona Avv. Gianni Marasca – nasce dalla volontà di un gruppo di colleghi civilisti e va salutata come un’altra occasione di collaborazione già proficuamente sperimentata in passato tra associazioni professionali e organi istituzionali, ingranaggio essenziale della vita ordinistica e dell’amministrazione quotidiana della giustizia”. “Con la concessione del patrocinio all’iniziativa – conclude Marasca – l’Ordine degli Avvocati di Ancona intende ribadire la convinzione che ogni progetto serio, capace di unire competenza e spirito di servizio, sia un vantaggio per l’avvocatura e, prima ancora, per i cittadini che rappresentiamo”.

La Camera Civile di Ancona entra quindi a far parte del panorama delle istituzioni dell’avvocatura marchigiana. A guidare la neonata istituzione è stata eletta l’Avv. Susanna Randazzo, che ricoprirà la carica di Presidente.

“La Camera Civile si propone di promuovere l’eccellenza nella pratica del diritto civile, favorendo il confronto scientifico e l’aggiornamento continuo tra i colleghi” – spiega la Presidente Randazzo. “Vogliamo rappresentare un punto di riferimento qualificato per la tutela dei diritti dei cittadini e offrire supporto concreto agli avvocati e praticanti nella gestione delle controversie civili”.

L’iniziativa mira a contribuire allo sviluppo della giustizia civile nelle Marche, rafforzando il ruolo dell’avvocatura come presidio di legalità e competenza al servizio della collettività. La Camera Civile di Ancona nasce in linea con i principi e gli standard dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, con cui è attualmente in corso l’iter di affiliazione, inserendosi così in una rete nazionale di realtà associative dedicate alla valorizzazione della giustizia civile e della specializzazione forense.