Al Panzini di Senigallia talento e inclusione con il Contest Ragazzi Speciali Marche 2026 Due coppie di studenti alle finali nazionali. Interviste al sen. Gian Marco Centinaio, Luca Santini e Laura Fagioli - VIDEO e FOTO

Appuntamento di rilievo per l’Istituto alberghiero Panzini di Senigallia, che ha ospitato con grande partecipazione la quinta edizione del Contest Ragazzi Speciali Regione Marche.

L’iniziativa, dedicata ai giovani talenti degli istituti alberghieri marchigiani, ha visto scendere in campo otto studenti provenienti da diverse scuole della regione.

Accompagnati da un compagno di classe e seguiti dai rispettivi docenti di cucina, che li hanno guidati in un percorso di preparazione alla competizione, i ragazzi si sono messi alla prova in una gara strutturata secondo i criteri dei concorsi ufficiali riconosciuti dalla Federazione Italiana Cuochi e dalla World Chefs Association.

Leggi tutto e guarda VIDEO e FOTO su SenigalliaNotizie.it