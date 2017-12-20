Big match a caccia del primato a Senigallia tra Goldengas e Recanati
Goldengas reduce da 5 vittorie e seconda assieme all'avversario di domenica 18 (ore 18): ci sono gli ex Pozzetti, Magrini e Gurini e tanti tifosi ospiti in arrivo
Big match nella prima di ritorno al PalaPanzini dove domenica 18 gennaio alle ore 18 arriva per la Goldengas Senigallia il Recanati.
