Adesso AN
Errore durante il parse dei dati!
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Big match a caccia del primato a Senigallia tra Goldengas e Recanati

Goldengas reduce da 5 vittorie e seconda assieme all'avversario di domenica 18 (ore 18): ci sono gli ex Pozzetti, Magrini e Gurini e tanti tifosi ospiti in arrivo

70 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
pallone da basket

Big match nella prima di ritorno al PalaPanzini dove domenica 18 gennaio alle ore 18 arriva per la Goldengas Senigallia il Recanati.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 16 gennaio, 2026 
alle ore 12:35
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni