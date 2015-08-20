Dalla montagna al mare: il dissesto idrogeologico come sfida sistemica delle Marche Organizzato un apposito workshop da UNCEM Marche

Le Marche sono un territorio unitario, fragile e interconnesso, in cui ciò che accade nei crinali appenninici si riflette, inevitabilmente, sulle pianure e sulle coste. Frane, alluvioni ed erosione non sono fenomeni isolati, ma manifestazioni di un equilibrio complesso che lega aree interne e litorale in un unico sistema ambientale, economico e sociale. È a partire da questa consapevolezza che UNCEM Marche promuove il workshop “Dissesto idrogeologico nelle Marche: strategie, rischi e prevenzione”, in programma venerdì 23 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Sala Li Madou di Palazzo Li Madou, sede della Regione Marche ad Ancona.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Marche, Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ISPRA e Università Politecnica delle Marche, intende offrire una lettura integrata del dissesto idrogeologico regionale, superando approcci frammentati e settoriali. Al centro del confronto vi sarà il territorio marchigiano nella sua interezza: dalle aree interne, spesso marginalizzate ma decisive nel presidio ambientale, fino alla costa, sempre più esposta a fenomeni erosivi e climatici estremi.

Il workshop rappresenta un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, comunità scientifica ed enti locali, chiamati a confrontarsi non solo sui dati e sui rischi, ma soprattutto sulle strategie di prevenzione, sulla governance multilivello e sulle prospettive di una pianificazione capace di coniugare sicurezza, coesione territoriale e sviluppo sostenibile.

In una regione in cui molti comuni presentano aree esposte a frane o alluvioni, e dove le dinamiche dei bacini montani incidono direttamente sulla stabilità dei litorali, la sicurezza idrogeologica diventa una questione che travalica l’emergenza e si pone come tema strutturale di politica territoriale. Difendere le aree interne significa, oggi più che mai, proteggere anche le coste e le comunità che le abitano. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segreteria di UNCEM Marche al numero 071 2210352 oppure scrivere a segreteria@uncem.marche.it.