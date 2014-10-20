La Polizia Stradale in visita a Loreto Nella Santa Casa

Lo scorso 11 dicembre, nella suggestiva cornice del Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto, il Dirigente Reggente del Compartimento di Polizia Stradale per le Marche Dott. Gianfranco Martorano ha incontrato gli operatori della Specialità, riuniti per un momento di approfondimento, confronto e condivisione dedicato all’analisi delle attività realizzate nel periodo appena trascorso e alla definizione di un bilancio complessivo delle iniziative operative in previsione.

Nel corso della giornata, il Dirigente del Compartimento ha espresso parole di apprezzamento e riconoscenza per l’impegno, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati quotidianamente dal personale, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e del senso di appartenenza.

Un momento particolarmente sentito è stato dedicato alla consegna delle medaglie di commiato al personale collocato in quiescenza, quale segno tangibile di gratitudine per il servizio prestato nel corso degli anni. Contestualmente, sono stati conferiti premi agli operatori che si sono distinti per le attività realizzate e per i risultati conseguiti.

A conclusione dell’incontro istituzionale, il Monsignor Fabio Dal Cin, Prelato di Loreto e Delegato Pontificio, ha accolto tutti gli uomini e le donne della Polizia Stradale del Compartimento, dedicando loro un momento di particolare valore simbolico e umano. Il dialogo e la riflessione proposti hanno offerto un’occasione di raccoglimento e di condivisione spirituale, richiamando i valori della responsabilità, della prossimità e del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori.

La giornata, trascorsa in un luogo di profondo significato religioso e culturale, ha contribuito a rafforzare il senso di comunità, coesione e appartenenza, rinnovando l’impegno della Polizia di Stato a operare al servizio della collettività.

Presenti il Sig. Prefetto di Ancona ed il Sig. Questore di Ancona, nonché i cappellani della Polizia di Stato di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e l’Associazione Nazionale Pensionati della Polizia di Stato di Ancona.