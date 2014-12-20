Cellulari in carcere, indagato Cavallari
Il giovane del modenese sta scontando la pena per la strage di Corinaldo: in estate era evaso, venendo poi catturato in Spagna
110 Letture
70 detenuti del carcere della Dozza di Bologna sono indagati dalla Procura bolognese per sospetta introduzione ed utilizzo illecito di dispositivi di comunicazione, in primo luogo cellulari, all’interno dell’istituto.
