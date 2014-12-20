Adesso AN
Cellulari in carcere, indagato Cavallari

Il giovane del modenese sta scontando la pena per la strage di Corinaldo: in estate era evaso, venendo poi catturato in Spagna

Cronaca
Carcere di Marino Ascoli

70 detenuti del carcere della Dozza di Bologna sono indagati dalla Procura bolognese per sospetta introduzione ed utilizzo illecito di dispositivi di comunicazione, in primo luogo cellulari, all’interno dell’istituto.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 3 dicembre, 2025 
alle ore 13:15
