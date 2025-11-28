Consiglio Regionale delle Marche convocato per martedì 2 dicembre 2025
Interrogazioni e interpellanze. Previsto anche esame di atti di indirizzo sul fenomeno della violenza di genere
Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 2 dicembre a partire dalle ore 10.
All’ordine del giorno diverse interrogazioni e due interpellanze, la prima sulla realizzazione delle opere previste dal PNRR, la seconda sulle politiche per il contrasto alla povertà.
In coda figurano le proposte di mozione, due delle quali abbinate concernenti la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il tema della violenza di genere. Probabile integrazione dell’ordine del giorno con la proposta di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente il “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2024”. Il provvedimento è stato licenziato la mattina del 27 novembre in Commissione Bilancio.
Si ricorda che è possibile seguire i lavori d’Aula in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.
