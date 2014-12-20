“A Corinaldo, Chiaravalle, Ancona, Filottrano e Jesi strutture sanitarie non saranno realizzate” Mangialardi: "Lo avevo da tempo paventato, ora lo ammette anche il nuovo Assessore alla Sanità Paolo Calcinaro"

121 Letture Politica

Nel corso della seduta del 2 dicembre del Consiglio Regionale è stata discussa la mia ennesima interpellanza sul PNRR Missione 6 – Salute.

In questi anni ho sollecitato a più riprese la Giunta regionale a rendicontare con precisione lo stato di avanzamento dei lavori PNRR. Fino a ora, l’assessore Saltamartini aveva sempre risposto che andava tutto bene, che tutte le opere sarebbero state completate nei tempi, che non c’era nessun tipo di problema.

Il nuovo assessore Calcinaro, di cui ammiro l’onestà intellettuale e il coraggio, ha invece preferito parlare il linguaggio della verità ammettendo ciò che era già di per sé evidente da tempo e che avevo segnalato, ovvero che le Case di Comunità di Corinaldo, Chiaravalle, Filottrano, Ancona (ex Crass) e l’Ospedale di Comunità di Jesi, a causa dei ritardi accumulati, dei contenziosi e dello stato attuale dei cantieri (ove aperti) non verranno realizzati all’interno della programmazione PNRR.

C’è di più, il fatto che queste opere non vengano realizzate entro i tempi stabiliti dall’Unione europea (Giugno 2026) rischia di mettere in discussione l’intero finanziamento PNRR per ciò che concerne la medicina del territorio, ovvero anche per le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità che saranno effettivamente completati entro i termini. Su questo punto, tuttavia, l’assessore si è detto fiducioso di poter salvaguardare i finanziamenti erogati.

Lo auspico anche io, per il bene della nostra Regione. E si tratta di una magra consolazione aver visto riconosciuta la bontà delle mie osservazioni. La medicina del territorio della provincia di Ancona è oggi davvero a rischio: tutti e 5 gli interventi che non saranno realizzati ricadono infatti proprio sulla nostra provincia.

Un problema serissimo. Peraltro, è stato contestualmente bocciato dalla maggioranza un mio Ordine del Giorno in cui chiedevo che le 5 strutture purtroppo uscite dal filone PNRR siano finanziate attraverso risorse proprie dal Bilancio regionale. La Giunta Acquaroli non ha dunque assunto nessun impegno concreto, abbandonando al loro destino le 5 strutture della medicina territoriale.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche